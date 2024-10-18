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((الشويخ)) موهبة جبارة تشق طريقها نحو النجوميةكرة اليد البحرينية أثبتت جدارتها ومكانتها بالإنجازات

10/18/2024 4:06:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق - تصوير: هاني أحمد السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باربار لديه الخبرة في اكتشاف المواهب وصقلها

بلوغنا مونديالي الناشئين والشباب 2025 تحقق بالإرادة والإصرار


شق‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬سلمان‭ ‬الشويخ‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬النجومية،‭ ‬فارضا‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬المستقبل‭ ‬القادم‭.‬

فقد‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬الشويخ‮»‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬باربار،‭ ‬كما‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬الآسيويتين‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬والمؤهلتين‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬حاصداً‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬وبلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬المونديالية‭.‬

لم‭ ‬يكتفِ‭ ‬الشويخ‭ ‬بالتألق‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الجماعي‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬جناح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ما‭ ‬يبرهن‭ ‬موهبته‭ ‬الرياضية‭ ‬وأسلوبه‭ ‬المميز‭ ‬ليضع‭ ‬بصمته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬فإليكم‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬في‭ ‬حواره‭ ‬معنا‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬


1‭ -‬متى‭ ‬بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬اليد؟‭ ‬وكيف‭ ‬وجدت‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة؟

بدأت‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬عمري،‭ ‬ووجدت‭ ‬نفسي‭ ‬أنتمي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬فهي‭ ‬هوايتي‭ ‬المفضلة‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬الدراسة‭.‬

2‭ -‬لماذا‭ ‬اتجهت‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬دون‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الرياضات؟

لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أحضر‭ ‬مباريات‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬منذ‭ ‬الصغر،‭ ‬وبدأ‭ ‬حب‭ ‬اللعبة‭ ‬يتغلغل‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

3-‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بدايتك‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬وما‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها؟

بدايتي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التجمع‭ ‬وكنت‭ ‬ألعب‭ ‬مع‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال،‭ ‬وأيضا‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬لعبت‭ ‬مع‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬والآن‭ ‬أمثل‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬وألعب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مشاركتي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬ويجب‭ ‬علي‭ ‬استغلالها‭.‬

4‭ -‬هو‭ ‬لاعبك‭ ‬البحريني‭ ‬المفضل؟

قدوتي‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬هما‭ ‬الأخوان،‭ ‬جعفر‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬فهما‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬مارسوا‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

5-‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طموحك‭ ‬كلاعب؟

طموحي‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأن‭ ‬أمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وطموحي‭ ‬أيضاً‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭.‬

6‭- ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

نعم،‭ ‬أعتقد‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفضل‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬المميزين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الأخوين‭ ‬علي‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالقادر‭.‬

7-‭ ‬مدرب‭ ‬تتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدربك‭ ‬المستقبلي؟

المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭.‬

8-‭ ‬هل‭ ‬بيئة‭ ‬باربار‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب؟

نادي‭ ‬باربار‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬لكل‭ ‬الفئات،‭ ‬وذلك‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وصقلها‭ ‬وإكسابها‭ ‬الخبرات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬إيصالها‭ ‬الى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

9-‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬انضمامك‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني؟

تم‭ ‬اختياري‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬حلم‭ ‬يتحقق‭ ‬لي‭ ‬وكان‭ ‬بداية‭ ‬الانطلاقة‭ ‬لي،‭ ‬وبالطبع‭ ‬هو‭ ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬بسبب‭ ‬تألقي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬للناشئين‭ ‬وتحقيق‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ذاته‭.‬

10‭- ‬هل‭ ‬تؤيد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي؟

نعم،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أطمح‭ ‬للاحتراف‭ ‬لأهمية‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومساعدتي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الآسيوية‭ ‬والدولية‭.‬

11-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الشخصي‭ ‬والجماعي؟

حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬ومنها‭:‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭:‬

‭ -‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭.‬

‭ -‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬والتأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

‭ -‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للناشئين‭ ‬والتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬النادي‭:‬

حققت‭ ‬الكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والفوز‭ ‬بثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الناشئين‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭:‬

حصلت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬جناح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للناشئين‭.‬

12-‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬أسماء‭ ‬لها‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬مسيرتك‭ ‬الرياضية؟

أسرتي‭ ‬وبالأخص‭ ‬والدي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬الفضل‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬وهم‭: ‬المدرب‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬المدرب‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬المدرب‭ ‬حسام‭ ‬مدن‭.‬

13‭ - ‬كيف‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والدراسة؟

أسعى‭ ‬جاهداً‭ ‬لتخصيص‭ ‬الوقت‭ ‬لكليهما‭.‬

14‭- ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬وماذا‭ ‬تحتاج‭ ‬في‭ ‬نظرك؟

كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬بجدارة‭ ‬مكانتها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬اللعبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البطولات‭ ‬والإنجازات‭.‬

15-‭ ‬فريق‭ ‬تطمح‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬معه‭ ‬مستقبلاً؟

نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬وكذلك‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭.‬

16‭ - ‬كيف‭ ‬تقيّم‭ ‬أداءك‭ ‬مؤخراً‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين؟

راضٍ‭ ‬وبشدة‭ ‬عن‭ ‬أدائي،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذلته‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬

17‭ - ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬لك‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬جناح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية؟

شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف،‭ ‬كيف‭ ‬لا‭ ‬وأنا‭ ‬أحقق‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬أمنياتي‭ ‬وأحلامي‭ ‬الرياضية،‭ ‬فهو‭ ‬يعطيني‭ ‬الدافع‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬وتطوير‭ ‬مستواي‭ ‬الفني‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬يد‭.‬

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