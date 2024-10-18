((الشويخ)) موهبة جبارة تشق طريقها نحو النجوميةكرة اليد البحرينية أثبتت جدارتها ومكانتها بالإنجازات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد توفيق - تصوير: هاني أحمد
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باربار لديه الخبرة في اكتشاف المواهب وصقلها
بلوغنا مونديالي الناشئين والشباب 2025 تحقق بالإرادة والإصرار
شق اللاعب الموهوب سلمان الشويخ طريقه نحو النجومية، فارضا نفسه نجما في ساحة الكرة اليد البحرينية خلال المستقبل القادم.
فقد حقق «الشويخ» العديد من البطولات في الفئات العمرية مع ناديه الأم باربار، كما تألق في البطولتين الآسيويتين للناشئين والشباب والمؤهلتين لنهائيات كأس العالم 2025، حاصداً الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب، إضافة إلى تحقيق المركز الخامس مع منتخب الناشئين وبلوغ النهائيات المونديالية.
لم يكتفِ الشويخ بالتألق على الصعيد الجماعي فقد حقق جائزة أفضل لاعب جناح في البطولة الآسيوية، ما يبرهن موهبته الرياضية وأسلوبه المميز ليضع بصمته الخاصة في هذه اللعبة، فإليكم ما دار في حواره معنا عبر ملحق «أخبار الخليج الرياضي».
1 -متى بدأت ممارسة كرة اليد؟ وكيف وجدت نفسك في هذه الرياضة؟
بدأت في سن العاشرة من عمري، ووجدت نفسي أنتمي إلى هذه اللعبة فهي هوايتي المفضلة منذ أيام الدراسة.
2 -لماذا اتجهت إلى كرة اليد دون غيرها من الرياضات؟
لأنني كنت أحضر مباريات فريق باربار منذ الصغر، وبدأ حب اللعبة يتغلغل في نفسي من ذلك الحين.
3- كيف كانت بدايتك مع النادي وما المراحل التي وصلت إليها؟
بدايتي كانت في فئة التجمع وكنت ألعب مع فئة الأشبال، وأيضا عندما كنت في فئة الأشبال لعبت مع الناشئين في ذات الوقت، والآن أمثل فئة الشباب وألعب مع الفريق الأول، وتعتبر مشاركتي مع الفريق الأول فرصة كبيرة لاكتساب المزيد من الخبرات ويجب علي استغلالها.
4 -هو لاعبك البحريني المفضل؟
قدوتي في الملاعب كرة اليد البحرينية هما الأخوان، جعفر ومحمود عبدالقادر، فهما من أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة في البحرين.
5- ما هو طموحك كلاعب؟
طموحي الاحتراف وأن أمثل المنتخب في المحافل الدولية، وطموحي أيضاً المنافسة على الألقاب المحلية مع فريق باربار.
6- هل تعتقد أن فريق باربار قادر على إثبات نفسه هذا الموسم؟
نعم، أعتقد بأن الفريق قادر على إثبات نفسه هذا الموسم بفضل أبناء النادي المميزين، وخصوصاً بعد عودة الأخوين علي ومحمود عبدالقادر.
7- مدرب تتمنى أن يكون مدربك المستقبلي؟
المدرب الوطني السيد علي الفلاحي.
8- هل بيئة باربار تساعد على الإنتاجية واكتشاف المواهب؟
نادي باربار يسعى دائماً لتوفير بيئة مناسبة لكل الفئات، وذلك لاكتشاف المواهب وصقلها وإكسابها الخبرات اللازمة، وبالتالي إيصالها الى المنتخبات الوطنية.
9- كيف كان انضمامك إلى المنتخب الوطني؟
تم اختياري لمنتخب البحرين لفئة الناشئين في عام 2023، وكان أول حلم يتحقق لي وكان بداية الانطلاقة لي، وبالطبع هو شعور لا يوصف بسبب تألقي في الموسم مع فريق باربار للناشئين وتحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم ذاته.
10- هل تؤيد الاحتراف الخارجي؟
نعم، بالتأكيد أطمح للاحتراف لأهمية ذلك في مسيرتي الرياضية، ومساعدتي في رفع اسم البحرين في المحافل الآسيوية والدولية.
11- ما هي أبرز إنجازاتك على المستويين الشخصي والجماعي؟
حققت العديد من البطولات في الفئات العمرية ومنها:
على صعيد المنتخبات الوطنية:
-الميدالية البرونزية في البطولة الخليجية مع منتخب الناشئين.
-الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للشباب والتأهل لنهائيات كأس العالم 2025.
-المركز الخامس في البطولة الآسيوية للناشئين والتأهل لكأس العالم 2025.
على صعيد النادي:
حققت الكأس لفئة الشباب مع نادي باربار في عام 2022، والفوز بثنائية الدوري والكأس لفئة الناشئين في عام 2023، والفوز بكأس الناشئين عام 2024، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني في الدوري عام 2024.
على الصعيد الشخصي:
حصلت على جائزة أفضل لاعب جناح في البطولة الآسيوية للناشئين.
12- هل هناك أسماء لها الفضل في مسيرتك الرياضية؟
أسرتي وبالأخص والدي الذي كان له دور كبير في مسيرتي الرياضية، إضافة إلى العديد من المدربين الذين لهم الفضل فيما وصلت إليه من تحفيز وتشجيع منذ الصغر وهم: المدرب حسين عبدالله، المدرب جعفر عبدالقادر، المدرب حسام مدن.
13 - كيف توازن بين ممارسة الرياضة والدراسة؟
أسعى جاهداً لتخصيص الوقت لكليهما.
14- كيف ترى كرة اليد البحرينية، وماذا تحتاج في نظرك؟
كرة اليد البحرينية أثبتت بجدارة مكانتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما جعلها اللعبة الأولى في المملكة من حيث البطولات والإنجازات.
15- فريق تطمح في اللعب معه مستقبلاً؟
نادي الخليج السعودي وكذلك نادي برشلونة.
16 - كيف تقيّم أداءك مؤخراً مع منتخب الناشئين؟
راضٍ وبشدة عن أدائي، فقد جاء ذلك بعد الجهد الكبير الذي بذلته في التدريبات.
17 - ماذا يعني لك تحقيق أفضل لاعب جناح في البطولة الآسيوية؟
شعور لا يوصف، كيف لا وأنا أحقق واحدا من أعظم أمنياتي وأحلامي الرياضية، فهو يعطيني الدافع لبذل المزيد من الجهد وتطوير مستواي الفني كلاعب كرة يد.
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