مزاج تونس في خطر.. قرار حكومي بشأن القهوة

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- Khaberni) خبرني - رفعت السلطات التونسية اليوم الجمعة، أسعار القهوة في جميع المقاهي بعد الزيادة في أسعار "البن" المخصص للاستعمال المهني.
وفرضت وزارة التجارة التونسية زيادة في أسعار البن (القهوة) الموجه للاستعمال المهني بنسبة تصل إلى 73%، على أن يتم تطبيق القرار من اليوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ورفت وزارة التجارة سعر ثمن الكيلوغرام بن من 19.863 دينار (نحو 6 دولارات) إلى 34.5 دينار (نحو 10.5 دولار)، بينما تم تثبيت سعر البن الموجه للاستهلاك الأسري عند 19.863 دينار للثمن كيلوغرام.
ويصل معدل استهلاك الفرد في تونس من البن إلى 1.4 كيلوغرام سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكا للقهوة.
ويحتكر الديوان التونسي للتجارة (مؤسسة حكومية) مهمة استيراد وتوزيع مادة البن، إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الاستراتيجية" في تونس.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية أيضا، بسبب زيادة كلفة النقل والمحروقات.
وأوضح في تصريحات أن أصحاب المقاهي لديهم زيادات في العديد من المواد الأساسية الأخرى مثل الحليب والسكر، وبالتالي سيرفعون آليا أسعار القهوة.
وأوضح أن هذه الزيادة في الأسعار تتعلق سوى بجميع أنواع القهوة في المقاهي الشعبية والراقية ولا تهم البن الموجه للاستهلاك الأسري.
وأفاد بأن هذه الزيادة تأتي تزامنا مع فقدان مادة البن في تونس وصعوبة توفر إمدادات القهوة، وتنامي الطلب عليها وبالتالي ارتفاع الأسعار وظهور صعوبات في الاستيراد.
وأكد أن الديوان التونسي للتجارة (حكومي) يقوم بعملية توريد القهوة الطازجة من عدة وجهات في العالم من بينها البرازيل وفيتنام، ويقوم لاحقا بتوزيع الحصص على شركات تحميص القهوة بنصف الكلفة والتي يبلغ عددها قرابة 240 شركة والتي تقوم بدورها ببيع إلقهوة الى المستهلكين.
وقال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (خاصة) إن الزيادة في أسعار "البن" ستدفع بدورها أصحاب المقاهي إلى الزيادة في الأسعار وهو ما سيضر بمصلحة المستهلك.
وأوضح : أن الأسعار المعلنة من وزارة التجارة تضمنت زيادة سواء تلك الموجهة للاستهلاك العائلي أو الاستهلاك المهني.
وأكد أن السوق بدورها تشهد حاليا نقصا في مادة القهوة، ويُنتظر أن تتحسن الأوضاع في غضون الأيام القليلة المقبلة مع توقع وصول شحنات جديدة.
وأمس الخميس،أكد وزير التجارة التونسي، سمير عبيد أنه المنتظر وصول 3 شحنات من مادة "القهوة" قبل نهاية السنة الجارية يتراوح وزنها بين (3 و4 آلاف طن)، إضافة إلى شحنات من مادة "الشاي".
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