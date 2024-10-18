مزاج تونس في خطر.. قرار حكومي بشأن القهوة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رفعت السلطات التونسية اليوم الجمعة، أسعار القهوة في جميع المقاهي بعد الزيادة في أسعار "البن" المخصص للاستعمال المهني.

وفرضت وزارة التجارة التونسية زيادة في أسعار البن (القهوة) الموجه للاستعمال المهني بنسبة تصل إلى 73%، على أن يتم تطبيق القرار من اليوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ورفت وزارة التجارة سعر ثمن الكيلوغرام بن من 19.863 دينار (نحو 6 دولارات) إلى 34.5 دينار (نحو 10.5 دولار)، بينما تم تثبيت سعر البن الموجه للاستهلاك الأسري عند 19.863 دينار للثمن كيلوغرام.

ويصل معدل استهلاك الفرد في تونس من البن إلى 1.4 كيلوغرام سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكا للقهوة.

ويحتكر الديوان التونسي للتجارة (مؤسسة حكومية) مهمة استيراد وتوزيع مادة البن، إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الاستراتيجية" في تونس.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية أيضا، بسبب زيادة كلفة النقل والمحروقات.

وأوضح في تصريحات أن أصحاب المقاهي لديهم زيادات في العديد من المواد الأساسية الأخرى مثل الحليب والسكر، وبالتالي سيرفعون آليا أسعار القهوة.

وأوضح أن هذه الزيادة في الأسعار تتعلق سوى بجميع أنواع القهوة في المقاهي الشعبية والراقية ولا تهم البن الموجه للاستهلاك الأسري.

وأفاد بأن هذه الزيادة تأتي تزامنا مع فقدان مادة البن في تونس وصعوبة توفر إمدادات القهوة، وتنامي الطلب عليها وبالتالي ارتفاع الأسعار وظهور صعوبات في الاستيراد.

وأكد أن الديوان التونسي للتجارة (حكومي) يقوم بعملية توريد القهوة الطازجة من عدة وجهات في العالم من بينها البرازيل وفيتنام، ويقوم لاحقا بتوزيع الحصص على شركات تحميص القهوة بنصف الكلفة والتي يبلغ عددها قرابة 240 شركة والتي تقوم بدورها ببيع إلقهوة الى المستهلكين.

وقال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (خاصة) إن الزيادة في أسعار "البن" ستدفع بدورها أصحاب المقاهي إلى الزيادة في الأسعار وهو ما سيضر بمصلحة المستهلك.

وأوضح : أن الأسعار المعلنة من وزارة التجارة تضمنت زيادة سواء تلك الموجهة للاستهلاك العائلي أو الاستهلاك المهني.



وأكد أن السوق بدورها تشهد حاليا نقصا في مادة القهوة، ويُنتظر أن تتحسن الأوضاع في غضون الأيام القليلة المقبلة مع توقع وصول شحنات جديدة.

وأمس الخميس،أكد وزير التجارة التونسي، سمير عبيد أنه المنتظر وصول 3 شحنات من مادة "القهوة" قبل نهاية السنة الجارية يتراوح وزنها بين (3 و4 آلاف طن)، إضافة إلى شحنات من مادة "الشاي".