2522 دار نشر في معرض الشارقة للكتاب - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت هيئة الشارقة للكتاب أن الدورة الـ43 من معرض
الشارقة الدولي للكتاب والتي ستُقام في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل تستضيف من خلالها 2522 ناشراً وعارضاً من 112 دول عربية وأجنبية، حيث تشهد هذه الدورة تنظيم 1,357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من250 ضيفاً من 63 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات تحت شعار"هكذا نبدأ" ، فيما تم اختيار الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك تقديراً لجهودها ومنجزاتها في مجال الرواية العربية، حيث احتلت رواياتها قائمة الأكثر مبيعاً في الوطن العربي ، أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد العامري مؤكداً بأن الشارقة اختارت دوماً أن تكون حاضرةً بقوة في حقول الثقافة والأدب والعلوم، تدفع بقطاعات الإبداع والمعرفة إلى محطات جديدة ليكون البنيان المعرفي ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال العامري: "عشنا وإياكم تجارب ومنجزات إمارة الشارقة، التي أكدت رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمدالقاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن الكتاب أصل كل شيء، وأنه الأمين على منجزات الشعوب وحكاياتها ورفيق مسيرتها، وبناء عليه نقف أمامكم اليوم ونحن نستعد لرحلتناالسنوية في رحاب معرض الشارقة الدولي للكتاب لنقول: هكذانبدأ".
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