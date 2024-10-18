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2522 دار نشر في معرض الشارقة للكتاب - جريدة الوطن السعودية

10/18/2024 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الشارقة للكتاب أن الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب والتي ستُقام في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل تستضيف من خلالها 2522 ناشراً وعارضاً من 112 دول عربية وأجنبية، حيث تشهد هذه الدورة تنظيم 1,357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من250 ضيفاً من 63 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات تحت شعار"هكذا نبدأ" ، فيما تم اختيار الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك تقديراً لجهودها ومنجزاتها في مجال الرواية العربية، حيث احتلت رواياتها قائمة الأكثر مبيعاً في الوطن العربي ، أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد العامري مؤكداً بأن الشارقة اختارت دوماً أن تكون حاضرةً بقوة في حقول الثقافة والأدب والعلوم، تدفع بقطاعات الإبداع والمعرفة إلى محطات جديدة ليكون البنيان المعرفي ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال العامري: "عشنا وإياكم تجارب ومنجزات إمارة الشارقة، التي أكدت رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمدالقاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن الكتاب أصل كل شيء، وأنه الأمين على منجزات الشعوب وحكاياتها ورفيق مسيرتها، وبناء عليه نقف أمامكم اليوم ونحن نستعد لرحلتناالسنوية في رحاب معرض الشارقة الدولي للكتاب لنقول: هكذانبدأ".

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