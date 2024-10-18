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إنفوجرافيك كراس متحركة في القاع - جريدة الوطن السعودية

10/18/2024 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ الاتحاد على تصدره لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضمك على الوصافة، وظل الهلال وحيدًا بين أندية الدوري دون خسارة، وتذوق الأهلي طعم الانتصارات، وانخفض عدد البطاقات الملونة، وغاب قطبا العاصمة عن الجولة الثامنة للدوري، واستمر غياب الحكم الأجنبي للجولة الثالثة على التوالي، وتبدلت مواقع الفرق في القاع باستثناء تمسك التعاون بالمركز الأخير، وارتفع عدد المدربين المقالين إلى 7


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