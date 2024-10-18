إنفوجرافيك كراس متحركة في القاع - جريدة الوطن السعودية

إنفوجرافيك كراس متحركة في القاع - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/18/2024 2:23:31 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حافظ الاتحاد على تصدره لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضمك على الوصافة، وظل الهلال وحيدًا بين أندية الدوري
دون خسارة، وتذوق الأهلي طعم الانتصارات، وانخفض عدد البطاقات الملونة، وغاب قطبا العاصمة عن الجولة الثامنة للدوري، واستمر غياب الحكم الأجنبي للجولة الثالثة على التوالي، وتبدلت مواقع الفرق في القاع باستثناء تمسك التعاون بالمركز الأخير، وارتفع عدد المدربين المقالين إلى 7
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