بوتين: ‎السعودية المكان المناسب لعقد قمة السلام - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات إعلامية، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا وصديقًا مقربًا لروسيا.
وأضاف أن عقد قمة لحل النزاع في أوكرانيا في الرياض سيكون مريحًا نظرًا للعلاقات الشخصية المتينة التي تربطه بالقيادة السعودية، بما في ذلك الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح بوتين
أن السعودية تواصل لعب دور محوري في تعزيز الحوار والسلام على الساحة الدولية.
وقال الرئيس الروسي: ((تربطني علاقات طيبة وصداقة شخصية مع ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان))، مضيفاً أنه ((إذا حصل اجتماع بشأن أوكرانيا في الرياض فسأكون مرتاحاً للمكان)). وأشاد بوتين بجهود السعودية، مؤكداً أنها فعلت الكثير في ملف تبادل الأسرى بين روسيا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241018_222706_034-->
MENAFN18102024000089011017ID1108796191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.