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بوتين: ‎السعودية المكان المناسب لعقد قمة السلام - جريدة الوطن السعودية

10/18/2024 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات إعلامية، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا وصديقًا مقربًا لروسيا.
وأضاف أن عقد قمة لحل النزاع في أوكرانيا في الرياض سيكون مريحًا نظرًا للعلاقات الشخصية المتينة التي تربطه بالقيادة السعودية، بما في ذلك الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح بوتين أن السعودية تواصل لعب دور محوري في تعزيز الحوار والسلام على الساحة الدولية.
وقال الرئيس الروسي: ((تربطني علاقات طيبة وصداقة شخصية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان))، مضيفاً أنه ((إذا حصل اجتماع بشأن أوكرانيا في الرياض فسأكون مرتاحاً للمكان)). وأشاد بوتين بجهود السعودية، مؤكداً أنها فعلت الكثير في ملف تبادل الأسرى بين روسيا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241018_222706_034-->


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