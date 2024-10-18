مستشفى المقاصد عالج 34 ألف مريض مجانا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية بسام الشلول، إن المستشفى عالج ما يزيد عن 34 ألف مريض في الأيام الطبية المجانية التي نفذها منذ العام 2018.
وأضاف الشلول، أن مستشفى المقاصد نفذ 89 يوما طبيا مجانيا في مختلف المحافظات، ضمن خطته الهادفة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كان آخرها الأربعاء، إذ تمت معالجة 680 مريضا في يوم طبي مجاني بمنطقة الطرة في لواء الرمثا.
وأوضح، أن مستشفى المقاصد يعد أول مستشفى وقف في المملكة والمنطقة، ويعود الفضل بإنشائه إلى لجنة زكاة وصدقات حي نزال والذراع الغربي، ويشرف عليه صندوق الزكاة بموجب حجة وقفية وفتوى شرعية ويعتمد في عمله على التشغيل الذاتي.
وأشار إلى أن المستشفى يضم كل الخدمات والأقسام الطبية، من باطنية، وجراحة أعصاب ودماغ، وجراحة أوعية دموية، ونسائية، وجراحة أطفال، وجراحة عامة، وجراحة عيون، وغسيل كلى، إضافة إلى الخدمات المخبرية، باستثناء القسطرة والقلب المفتوح التي يعمل المستشفى على إضافتها لقائمة خدماته في المستقبل القريب.
وأشار الشلول، أن مستشفى المقاصد مجهز بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والفنية التي تديرها كفاءات طبية وتمريضية وفنية وإدارية متميزة، مشيدا بدور صندوق المريض الفقير التابع للجنة زكاة وصدقات حي نزال والذراع الغربي الذي قدم الدعم للعديد من المرضى الفقراء والمحتاجين غير القادرين على دفع نفقات علاجهم، وبدور صندوق الزكاة ووزارة الأوقاف في تقديم مختلف أنواع الدعم بشكل متواصل لإنجاح مسيرة المستشفى الخيري.
وأوضح، أن المستشفى يضم مركزين طبيين، هما مركز صحي حي نزال ومركز السيدة زينب وبهما أقسام للنسائية وعيادة أسنان والطب العام والفحوص المخبرية، لافتا بأن أسعار العلاج في المستشفى ضمن التسعيرة التي تعتمدها وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهي أسعار في متناول الجميع.
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