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مستشفى المقاصد عالج 34 ألف مريض مجانا

10/18/2024 11:53:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية بسام الشلول، إن المستشفى عالج ما يزيد عن 34 ألف مريض في الأيام الطبية المجانية التي نفذها منذ العام 2018.

وأضاف الشلول، أن مستشفى المقاصد نفذ 89 يوما طبيا مجانيا في مختلف المحافظات، ضمن خطته الهادفة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كان آخرها الأربعاء، إذ تمت معالجة 680 مريضا في يوم طبي مجاني بمنطقة الطرة في لواء الرمثا.

وأوضح، أن مستشفى المقاصد يعد أول مستشفى وقف في المملكة والمنطقة، ويعود الفضل بإنشائه إلى لجنة زكاة وصدقات حي نزال والذراع الغربي، ويشرف عليه صندوق الزكاة بموجب حجة وقفية وفتوى شرعية ويعتمد في عمله على التشغيل الذاتي.

وأشار إلى أن المستشفى يضم كل الخدمات والأقسام الطبية، من باطنية، وجراحة أعصاب ودماغ، وجراحة أوعية دموية، ونسائية، وجراحة أطفال، وجراحة عامة، وجراحة عيون، وغسيل كلى، إضافة إلى الخدمات المخبرية، باستثناء القسطرة والقلب المفتوح التي يعمل المستشفى على إضافتها لقائمة خدماته في المستقبل القريب.

وأشار الشلول، أن مستشفى المقاصد مجهز بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والفنية التي تديرها كفاءات طبية وتمريضية وفنية وإدارية متميزة، مشيدا بدور صندوق المريض الفقير التابع للجنة زكاة وصدقات حي نزال والذراع الغربي الذي قدم الدعم للعديد من المرضى الفقراء والمحتاجين غير القادرين على دفع نفقات علاجهم، وبدور صندوق الزكاة ووزارة الأوقاف في تقديم مختلف أنواع الدعم بشكل متواصل لإنجاح مسيرة المستشفى الخيري.

وأوضح، أن المستشفى يضم مركزين طبيين، هما مركز صحي حي نزال ومركز السيدة زينب وبهما أقسام للنسائية وعيادة أسنان والطب العام والفحوص المخبرية، لافتا بأن أسعار العلاج في المستشفى ضمن التسعيرة التي تعتمدها وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهي أسعار في متناول الجميع.

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