استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات في تصريح صحفي
إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال هذه الفترة أربع مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب.
وأضافت أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ارتفعت بذلك إلى 42500 شهيد و99546 مصابا.
وشهدت الساعات الماضية سلسة غارات جوية إلى جانب قصف
جوي ومدفعي عنيف من الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة إضافة إلى قصف استهدف مخيم (النصيرات) وسط القطاع ومدينة (رفح) جنوبا ما أدى إلى سقوط عدد آخر من الشهداء والجرحى. (النهاية)
و ا ب / م ع ع
MENAFN18102024000071011013ID1108795784
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