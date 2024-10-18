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استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين في قطاع غزة

10/18/2024 11:22:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات في تصريح صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال هذه الفترة أربع مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب.
وأضافت أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ارتفعت بذلك إلى 42500 شهيد و99546 مصابا.
وشهدت الساعات الماضية سلسة غارات جوية إلى جانب قصف جوي ومدفعي عنيف من الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة إضافة إلى قصف استهدف مخيم (النصيرات) وسط القطاع ومدينة (رفح) جنوبا ما أدى إلى سقوط عدد آخر من الشهداء والجرحى. (النهاية)

و ا ب / م ع ع




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