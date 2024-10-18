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القوة البحرية في الجيش الكويتي تنفذ تفجيرا تدريبيا بميدان الرماية البحري بعد غد حتى الخميس المقبل

10/18/2024 11:22:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ تفجيرا بحريا تدريبيا بعد غد الأحد حتى يوم الخميس المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش في بيان لها اليوم الجمعة إن التفجير التدريبي سيتم إجراؤه في ميدان الرماية البحري المشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعت مديرية التوجيه جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع. (النهاية)

ع ح ك




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