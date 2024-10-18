المفوضية الأوروبية تعلن تقديم 37ر17 مليون دولار لدعم (أونروا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة صرف دفعة مالية ثالثة بقيمة 16 مليون يورو (37ر17 مليون دولار) لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤكدة "التزامها التام" بمواجهة "المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه الدفعة تأتي بعد الدفعة الأولى التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو (29ر54 مليون دولار) وتم صرفها في السابع من مارس الماضي بعد تبادل رسائل بين المفوضية و(أونروا) والدفعة الثانية التي بلغت قيمتها 16 مليون يورو (37ر17 مليون دولار) وجرى تقديمها في 31 مايو الماضي.
وأضاف البيان أنه بذلك يكتمل صرف المبلغ الذي خصصته المفوضية الأوروبية لوكالة (أونروا) لعام 2024 وتبلغ قيمته 82 مليون يورو (03ر89 مليون دولار).
وأكد أن "صرف الدفعة الثالثة يتماشى مع الشروط المتفق عليها" بين المفوضية و(أونروا) "لتعزيز عمليات الحيادية وأنظمة الرقابة في الوكالة".
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة السبت الماضي مشروع قانون للاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى إيقاف عمليات (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن الوكالة تعتبر "ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي كما أنها تلعب دورا أساسيا في ضمان الأوضاع على الأرض من أجل مسار موثوق به نحو حل الدولتين". (النهاية)
ا ر ن / م ع ع
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