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المفوضية الأوروبية تعلن تقديم 37ر17 مليون دولار لدعم (أونروا)

10/18/2024 11:22:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة صرف دفعة مالية ثالثة بقيمة 16 مليون يورو (37ر17 مليون دولار) لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤكدة "التزامها التام" بمواجهة "المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه الدفعة تأتي بعد الدفعة الأولى التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو (29ر54 مليون دولار) وتم صرفها في السابع من مارس الماضي بعد تبادل رسائل بين المفوضية و(أونروا) والدفعة الثانية التي بلغت قيمتها 16 مليون يورو (37ر17 مليون دولار) وجرى تقديمها في 31 مايو الماضي.
وأضاف البيان أنه بذلك يكتمل صرف المبلغ الذي خصصته المفوضية الأوروبية لوكالة (أونروا) لعام 2024 وتبلغ قيمته 82 مليون يورو (03ر89 مليون دولار).
وأكد أن "صرف الدفعة الثالثة يتماشى مع الشروط المتفق عليها" بين المفوضية و(أونروا) "لتعزيز عمليات الحيادية وأنظمة الرقابة في الوكالة".
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة السبت الماضي مشروع قانون للاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى إيقاف عمليات (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن الوكالة تعتبر "ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي كما أنها تلعب دورا أساسيا في ضمان الأوضاع على الأرض من أجل مسار موثوق به نحو حل الدولتين". (النهاية)

ا ر ن / م ع ع




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