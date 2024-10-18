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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اللبناني الجهود المبذولة لاحتواء الوضع المتدهور بالمنطقة

10/18/2024 11:22:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لاحتواء "الوضع المتدهور" الذي تشهده المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من نظيره اللبناني استعرض خلاله الوزير المصري مساعي بلاده "الحثيثة" لسرعة التوصل إلى إيقاف "فوري" لإطلاق النار وإقرار التهدئة.
وأكد عبد العاطي بحسب البيان "ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في هذه المرحلة الدقيقة لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة ستؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وستلقي بظلالها على استقرار المنطقة".
وجدد إدانته تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان.
كما شدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بعناصره.
وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على استمرار تقديم جميع أشكال الدعم للبنان في ظل "الظرف الحرج الحالي".
وأشار إلى أن أحدث هذا الدعم وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى بيروت الأول من أمس الأربعاء تضمنت 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة "لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين" ليصل بذلك إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر لدعم الحكومة والشعب في لبنان حتى الآن إلى 44 طنا من المساعدات. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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