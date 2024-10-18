وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اللبناني الجهود المبذولة لاحتواء الوضع المتدهور بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 18 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لاحتواء "الوضع المتدهور" الذي تشهده المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من نظيره اللبناني استعرض خلاله الوزير المصري مساعي بلاده "الحثيثة" لسرعة التوصل إلى إيقاف "فوري" لإطلاق النار وإقرار التهدئة.
وأكد عبد العاطي بحسب البيان "ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في هذه المرحلة الدقيقة لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة ستؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وستلقي بظلالها على استقرار المنطقة".
وجدد إدانته تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان.
كما شدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بعناصره.
وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على استمرار تقديم جميع أشكال الدعم للبنان في ظل "الظرف الحرج الحالي".
وأشار إلى أن أحدث هذا الدعم وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى بيروت الأول من أمس الأربعاء تضمنت 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة "لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين" ليصل بذلك إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر لدعم الحكومة والشعب في لبنان حتى الآن إلى 44 طنا من المساعدات. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN18102024000071011013ID1108795781
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