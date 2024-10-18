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زعيم الحزب الاشتراكي في النمسا يرفض التحالف مع اليمين المتطرف لتشكيل حكومة

10/18/2024 11:22:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 18 - 10 (كونا) -- أكد زعيم الحزب الاشتراكي في النمسا أندرياس بابلر اليوم الجمعة رفضه التحالف مع حزب الأحرار اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بابلر في مؤتمر صحفي إنه أجرى اليوم محادثات مع زعيم حزب الأحرار هربرت كيكل استمرت حوالي 30 دقيقة إلا أنها لم تغير موقفه ولا توجهات حزبه بشأن إمكانية التعاون بين الجانبين.
وأضاف أنه "لا يمكن في دولة ديمقراطية تشكيل أي حكومة" مع حزب الأحرار اليميني بغض النظر عمن يرأسه.
واتهم في هذا السياق حزب الأحرار بأنه "يحافظ على اتصالات وثيقة مع المتطرفين اليمينيين" وبأنه "يشكك في حقوق الإنسان" مضيفا أن هذا الحزب أيضا "لا يحترم حقوق المرأة" و"يقوم بأدوار تحريضية داخل المجتمع لتقسيمه" كما أنه "فشل بالفعل" مرات عدة في ائتلافات حكومية سابقة.
وجدد بابلر في الوقت نفسه استعداده لإجراء محادثات مع "جميع القوى الديمقراطية" في النمسا مشددا على أن الحزب الاشتراكي "منفتح" على مثل هذه المحادثات.
وأقر زعيم الحزب الاشتراكي بأن التحديات التي تواجه الحكومة المستقبلية "هائلة" مؤكدا أنه في هذه الأوقات هناك حاجة إلى "ائتلاف واسع قادر على إيجاد الأفكار والحلول الصحيحة".
وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد طلب من الأحزاب الثلاثة التي حققت أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات أن تستكشف فيما بينها كيف يمكنها تحقيق "أغلبية مستدامة".
وأعلن المكتب الرئاسي اليوم أنه بعد انتهاء جولة المحادثات بين الأحزاب الثلاثة فإن الرئيس فان دير بيلين يعتزم مقابلة رؤساء الأحزاب الثلاثة واحدا تلو الآخر في قصر (هوفبورغ) الاثنين القادم لإجراء مزيد من المحادثات معهم.
يذكر أن نتائج الانتخابات البرلمانية النمساوية التي جرت يوم 29 سبتمبر الماضي قد أسفرت عن فوز حزب الأحرار برئاسة كيكل بحصوله على نسبة 1ر29 بالمئة من أصوات الناخبين ولكنه لم يحصل على الأغلبية التي يحتاجها لتشكيل ائتلاف حكومي.
ولا يزال موضوع تشكيل الحكومة المقبلة معقدا إذ لم يعط الرئيس النمساوي بعد أي إشارة بشأن الحزب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيصدر أمرا بتشكيل حكومة ائتلافية.
ونظرا لأن حزب الشعب والحزب الاشتراكي استبعدا تشكيل ائتلاف مع حزب الأحرار رغم حصول الأخير على أكبر عدد من الأصوات فإن الخيار المفضل يكمن في التعاون بين هذين الحزبين.
ومن أجل الحصول على أغلبية مريحة في المجلس الوطني يحتاج هذان الحزبان إلى شريك ثالث لأن لديهما حاليا 92 مقعدا فقط من أصل 183 مقعدا في البرلمان. (النهاية)

ع م ق / م ع ع




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