Saturday, 19 October 2024 06:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والقضايا والاقليمية

10/18/2024 11:22:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة اسطنبول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور لها على منصة "إكس" أن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز المنعقد في اسطنبول من دون الكشف عن المزيد من تفاصيل اللقاء.
لكن مصادر في الخارجية التركية أفادت بأن الوزيرين تناولا أيضا الاستعدادات المتعلقة بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى مدينة (قازان) الروسية للمشاركة في قمة مجموعة (بريكس).
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وأذربيجان جيهون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي.
كما التقى فيدان نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في مدينة اسطنبول.
وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأن فيدان وميرزويان بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أيضا من دون ذكر تفاصيل.
وتحتضن (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسيا قمة مجموعة (بريكس) في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.
يذكر أن منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا. (النهاية)

ط ا / م م ج



MENAFN18102024000071011013ID1108795779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث