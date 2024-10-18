وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والقضايا والاقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة اسطنبول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور لها على منصة "إكس" أن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز المنعقد في اسطنبول من دون الكشف عن المزيد من تفاصيل اللقاء.
لكن مصادر في الخارجية التركية أفادت بأن الوزيرين تناولا أيضا الاستعدادات المتعلقة بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى مدينة (قازان) الروسية للمشاركة في قمة مجموعة (بريكس).
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وأذربيجان جيهون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي.
كما التقى فيدان نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في مدينة اسطنبول.
وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأن فيدان وميرزويان بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أيضا من دون ذكر تفاصيل.
وتحتضن (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسيا قمة مجموعة (بريكس) في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.
يذكر أن منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا. (النهاية)
ط ا / م م ج
MENAFN18102024000071011013ID1108795779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.