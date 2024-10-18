التضامن يتعادل مع الفحيحيل 2-2 ضمن دوري (زين) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 10 (كونا) -- تعادل نادي التضامن مع نظيره الفحيحيل بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات
الجولة السابعة من دوري (زين) لكرة القدم
والتي أقيمت على استاد الصداقة والسلام اليوم الجمعة.
ودخل الفحيحيل أجواء المباراة سريعا بعد افتتاحه التسجيل بالدقيقة الرابعة عندما سجل لاعب
التضامن محمد عليان بالخطأ هدفا في مرماه ثم ضاعف لاعب الفحيحيل عبدالله ماوي النتيجة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة ال17.
وقبل نهاية الشوط الأول استدرك التضامن الموقف وعاد لتنظيم صفوفه وشن الهجمات على مرمى (الأحمر) بغية تسجيل هدف وكان له ما أراد عندما قلص اللاعب فهد الرشيدي الفارق بالدقيقة ال37 ثم استطاع زميله ابراهيما جاي تسجيل هدف التعادل بالدقيقة ال46.
وفي الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لكن جميع محاولات الطرفين باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 ليتقاسما نقاط اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع الفحيحيل رصيده إلى النقطة ال11 بالمركز الثالث مؤقتا فيما وصل التضامن الى النقطة الثامنة بالمركز الخامس مؤقتا.
وتستكمل مباريات الجولة غدا السبت بمواجهتين حيث يلتقي بالأولى القادسية مع النصر فيما يتواجه بالثانية السالمية مع الكويت.
ومن المقرر أن تختتم هذه الجولة بعد غد الاحد بلقائين يلعب في الاولى العربي أمام اليرموك ويلعب في الثانية كاظمة أمام خيطان.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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