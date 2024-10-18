Saturday, 19 October 2024 06:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التضامن يتعادل مع الفحيحيل 2-2 ضمن دوري (زين) لكرة القدم

10/18/2024 11:22:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- تعادل نادي التضامن مع نظيره الفحيحيل بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري (زين) لكرة القدم والتي أقيمت على استاد الصداقة والسلام اليوم الجمعة.
ودخل الفحيحيل أجواء المباراة سريعا بعد افتتاحه التسجيل بالدقيقة الرابعة عندما سجل لاعب التضامن محمد عليان بالخطأ هدفا في مرماه ثم ضاعف لاعب الفحيحيل عبدالله ماوي النتيجة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة ال17.
وقبل نهاية الشوط الأول استدرك التضامن الموقف وعاد لتنظيم صفوفه وشن الهجمات على مرمى (الأحمر) بغية تسجيل هدف وكان له ما أراد عندما قلص اللاعب فهد الرشيدي الفارق بالدقيقة ال37 ثم استطاع زميله ابراهيما جاي تسجيل هدف التعادل بالدقيقة ال46.
وفي الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لكن جميع محاولات الطرفين باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 ليتقاسما نقاط اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع الفحيحيل رصيده إلى النقطة ال11 بالمركز الثالث مؤقتا فيما وصل التضامن الى النقطة الثامنة بالمركز الخامس مؤقتا.
وتستكمل مباريات الجولة غدا السبت بمواجهتين حيث يلتقي بالأولى القادسية مع النصر فيما يتواجه بالثانية السالمية مع الكويت.
ومن المقرر أن تختتم هذه الجولة بعد غد الاحد بلقائين يلعب في الاولى العربي أمام اليرموك ويلعب في الثانية كاظمة أمام خيطان.(النهاية)

س ع د / ط أ ب




MENAFN18102024000071011013ID1108795778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث