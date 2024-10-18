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المدير العام لـ الإذاعات العربية يدعو إلى تعزيز التعاون لمكافحة الأخبار الزائفة في تغطية الحروب والأزمات

10/18/2024 11:22:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 18 - 10 (كونا) -- دعا المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان اليوم الجمعة إلى تعزيز التعاون بين هيئات الاعلام العربية في مجال التبادل الإخباري ومكافحة الأخبار الزائفة في تغطية الحروب والأزمات وحماية حق الصحفيين والإعلاميين في نقل الأخبار الصحيحة إلى الرأي العام العربي والعالمي.
وذكر الاتحاد في بيان له أن ذلك جاء خلال افتتاح المدير العام لأعمال الاجتماع الـ 21 للجنة الدائمة للأخبار التلفزيونية بمقر الاتحاد بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلي الاتحادات الاذاعية الإقليمية.
وأشار إلى أن العالم يعيش العديد من الأزمات الحادة والحروب وخصوصا في المنطقة العربية متمثلة في "الحرب الشرسة واللا إنسانية التي يشنها العدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان والتي أخذت للأسف في الانتشار إلى بلدان أخرى في المنطقة" وما يصاحبها من نشر للأخبار الزائفة من طرف العدو الإسرائيلي والتلاعب بالرأي العام لكسب المساندة الدولية.
وأضاف أن الحاجة إلى البحث عن الأخبار الصحيحة تجعل من الضروري عدم التحامل على الصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون مهامهم بأمانة وإخلاص لكشف حقيقة الجرائم البشعة التي تمارس ضد شعوب المنطقة.
وأكد أهمية التعاون الوطيد بين هيئات الاتحاد في مجال التبادل الإخباري وكذلك مع الاتحادات الإقليمية والدولية الصديقة التي تشارك الاتحاد مبادئه في الدفاع عن الخبر الصحيح وحماية حق الصحفيين والإعلاميين في نقله إلى الرأي العام مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الشركاء التقليديين سيكون للاتحاد علاقات تعاون وتبادل إخباري مع "منظمة التحالف الإعلامي اللاتنوأمريكي" بهدف إيصال الخبر العربي الى منطقة أمريكا اللاتينية.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة الدائمة للأخبار التلفزيونية إلى تقرير الادارة العامة وتقرير مركز التبادل حول تقييم التبادلات الإخبارية منذ الاجتماع الماضي للجنة حيث بلغ عدد الهيئات المساهمة في التبادلات 20 هيئة.
وأشارا إلى أن الأوضاع في فلسطين المحتلة سيطرت على جل المادة الخبرية العربية بينما يواصل الاتحاد تأمين التغطية الإعلامية للأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ومن خلال المراسلين المعتمدين له في عين المكان كما يحرص على بث المادة الخبرية العربية إلى الاتحادات الشريكة.
وفي هذا الصدد تبنى المجتمعون اقتراح إضافة تغطية موسم العمرة في رمضان الى قائمة الأحداث الكبرى وكذلك مؤتمر الاعلام العربي الرابع الذي سينظّمه الاتحاد حول دور الاعلام في مواجهة التغير المناخي وسيستضيفه العراق في شهر أبريل 2025.
أما بالنسبة لليوم الإعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس الشريف الذي يصادف 29 نوفمبر 2024 فقد أكد التلفزيون الفلسطيني جاهزيته لتأمين البث بعد أن وجهت الادارة العامة للاتحاد الدعوة الى الهيئات الأعضاء للمشاركة بكثافة في هذا اليوم الاعلامي.
وفيما يتعلق بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وفي ضوء التغييرات التي طرأت على الإنتاج التلفزيوني للهيئات التلفزيونية العمومية والقنوات الفضائية الخاصة وشركات الإنتاج فقد وافقت اللجنة على اقتراح الادارة العامة للاتحاد إجراء تغيير على الأصناف المعتمدة في المسابقات الموازية لصنف الأخبار التلفزيونية لتصبح المسابقات في هذا الصنف حول التقرير الإخباري و البرامج الحوارية وهو ما يتماشى مع حجم ونوعية الإنتاجات التلفزيونية وخصوصياتها بالنسبة الى القطاع الخاص.
من جهة أخرى أجمع أعضاء اللجنة على أن يكون موضوع الندوة الاخبارية السنوية للعام المقبل عن تقييم تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين ميدانيين في مناطق الحروب والنزاعات التي بدأت في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ثم شملت السودان وجاري العمل حاليا على تعميمها في مناطق أخرى وخاصة جنوب لبنان واليمن. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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