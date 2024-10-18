المدير العام لـ الإذاعات العربية يدعو إلى تعزيز التعاون لمكافحة الأخبار الزائفة في تغطية الحروب والأزمات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 18 - 10 (كونا) -- دعا المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان اليوم الجمعة إلى تعزيز التعاون بين هيئات الاعلام العربية في مجال التبادل الإخباري ومكافحة الأخبار الزائفة في تغطية الحروب والأزمات وحماية حق الصحفيين والإعلاميين في نقل
الأخبار الصحيحة إلى الرأي العام العربي والعالمي.
وذكر الاتحاد في بيان له أن ذلك جاء خلال افتتاح المدير العام لأعمال الاجتماع الـ 21 للجنة الدائمة للأخبار التلفزيونية بمقر الاتحاد بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلي الاتحادات الاذاعية الإقليمية.
وأشار إلى أن العالم يعيش العديد من الأزمات الحادة والحروب وخصوصا في المنطقة العربية متمثلة في "الحرب الشرسة واللا إنسانية التي يشنها العدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان والتي أخذت للأسف في الانتشار إلى بلدان أخرى في المنطقة" وما يصاحبها من نشر للأخبار الزائفة من طرف العدو الإسرائيلي والتلاعب بالرأي العام لكسب المساندة الدولية.
وأضاف أن الحاجة إلى البحث عن الأخبار الصحيحة تجعل من الضروري عدم التحامل على الصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون مهامهم بأمانة وإخلاص لكشف حقيقة الجرائم البشعة التي تمارس ضد شعوب المنطقة.
وأكد أهمية التعاون الوطيد بين هيئات الاتحاد في مجال التبادل الإخباري وكذلك مع الاتحادات الإقليمية والدولية الصديقة التي تشارك الاتحاد مبادئه في الدفاع عن الخبر الصحيح وحماية حق الصحفيين والإعلاميين في نقله إلى الرأي العام مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الشركاء التقليديين سيكون للاتحاد علاقات تعاون وتبادل إخباري مع "منظمة التحالف الإعلامي اللاتنوأمريكي" بهدف إيصال الخبر العربي الى منطقة أمريكا اللاتينية.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة الدائمة للأخبار التلفزيونية إلى تقرير الادارة العامة وتقرير مركز التبادل حول تقييم التبادلات الإخبارية منذ الاجتماع الماضي للجنة حيث بلغ عدد الهيئات المساهمة في التبادلات 20 هيئة.
وأشارا إلى أن الأوضاع في فلسطين المحتلة سيطرت على جل المادة الخبرية العربية بينما يواصل الاتحاد تأمين التغطية الإعلامية للأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ومن خلال المراسلين المعتمدين له في عين المكان كما يحرص على بث المادة الخبرية العربية إلى الاتحادات الشريكة.
وفي هذا الصدد تبنى المجتمعون اقتراح إضافة تغطية موسم العمرة في رمضان الى قائمة الأحداث الكبرى وكذلك مؤتمر الاعلام العربي الرابع الذي سينظّمه الاتحاد حول دور الاعلام في مواجهة التغير المناخي وسيستضيفه العراق في شهر أبريل 2025.
أما بالنسبة لليوم الإعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس الشريف الذي يصادف 29 نوفمبر 2024 فقد أكد التلفزيون الفلسطيني جاهزيته لتأمين البث بعد أن وجهت الادارة العامة للاتحاد الدعوة الى الهيئات الأعضاء للمشاركة بكثافة في هذا اليوم الاعلامي.
وفيما يتعلق بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وفي ضوء التغييرات التي طرأت على الإنتاج التلفزيوني للهيئات التلفزيونية العمومية والقنوات الفضائية الخاصة وشركات الإنتاج فقد وافقت اللجنة على اقتراح الادارة العامة للاتحاد إجراء تغيير على الأصناف المعتمدة في المسابقات الموازية لصنف الأخبار التلفزيونية لتصبح المسابقات في هذا الصنف حول التقرير الإخباري و البرامج الحوارية وهو ما يتماشى مع حجم ونوعية الإنتاجات التلفزيونية وخصوصياتها بالنسبة الى القطاع الخاص.
من جهة أخرى أجمع أعضاء اللجنة على أن يكون موضوع الندوة الاخبارية السنوية للعام المقبل عن تقييم تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين ميدانيين في مناطق الحروب والنزاعات التي بدأت في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ثم شملت السودان وجاري العمل حاليا على تعميمها في مناطق أخرى وخاصة جنوب لبنان واليمن. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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