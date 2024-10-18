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الرئيس التركي يجتمع بوزراء خارجية روسيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا

10/18/2024 11:22:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة اجتماعا مغلقا في إسطنبول مع وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وأذربيجبان وأرمينيا.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن أردوغان "استقبل وزراء خارجية أذربيجان جيحون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف".
وأضافت أن اللقاء جرى في قصر دولمة بهشة في إسطنبول لكن "بعيدا عن عدسات الصحفيين" (النهاية)

ط ا / ه س ص



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