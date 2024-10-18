الرئيس التركي يجتمع بوزراء خارجية روسيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة اجتماعا مغلقا في إسطنبول مع وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وأذربيجبان وأرمينيا.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن أردوغان "استقبل وزراء خارجية أذربيجان جيحون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف".
وأضافت أن اللقاء جرى في قصر دولمة بهشة في إسطنبول لكن "بعيدا عن عدسات الصحفيين" (النهاية)
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