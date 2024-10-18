دوري روشن السعودي: (الاهلي) يفوز على (الخليج) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 18 - 10 (كونا) - - فاز فريق (الاهلي) اليوم الجمعة على نظيره (الخليج) بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاهلي) أهداف اللقاء الذي أقيم على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام برأسية لاعبه فراس البريكان في الدقيقة 55.
وعزز مهاجم (الاهلي) الانجليزي إيفان توني من تقدم فريقه بهدف ثاني سجله في الدقيقة 70 فيما اختتم التركي ميريح ديميرال أهداف اللقاء بهدف ثالث لفريقه سجله في الدقيقة 74.
وبهذه النتيجة يصعد (الاهلي) للمركز الخامس في سلم ترتيب الدوري
برصيد عشر نقاط في حين يحل (الخليج) بالمركز ال12 برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب. (النهاية)
ف ن
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