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دوري روشن السعودي: (الاهلي) يفوز على (الخليج) بثلاثية نظيفة

10/18/2024 11:22:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 18 - 10 (كونا) - - فاز فريق (الاهلي) اليوم الجمعة على نظيره (الخليج) بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاهلي) أهداف اللقاء الذي أقيم على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام برأسية لاعبه فراس البريكان في الدقيقة 55.
وعزز مهاجم (الاهلي) الانجليزي إيفان توني من تقدم فريقه بهدف ثاني سجله في الدقيقة 70 فيما اختتم التركي ميريح ديميرال أهداف اللقاء بهدف ثالث لفريقه سجله في الدقيقة 74.
وبهذه النتيجة يصعد (الاهلي) للمركز الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط في حين يحل (الخليج) بالمركز ال12 برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب. (النهاية)

ف ن



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