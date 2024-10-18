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((سعوديين)) موسيقى الجازانيين في أوبرا لندن - جريدة الوطن السعودية

10/18/2024 11:19:05 AM
(MENAFN- Al Watan) شارك 100 موسيقي سعودي في حفل روائع الأوركسترا السعودية في محطته الرابعة، التي أقيمت في مسرح سنترل هول وستمنستر، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لتعزيز حضور الثقافة والفنون السعودية على المستوى الدولي.
وقدم العازفون خلال المشاركة أغنية ((سعوديين))، وهي من الفن والثقافة الجازانية، وقد كتب كلماتها الشاعر أحمد السيد عطيف، ولحنها تركي الدبيان.
وجدد هؤلاء الموسيقيون ذكرى تقديم لوحة ((سعوديين)) التي قدمت منذ 26 عامًا، لتعبر رحلة طويلة انطلاقًا من جازان لتستقر أخيرًا في لندن.
قصة لوحة
حين تسلم الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، مقاليد الحكم عام 1426 للهجرة، بادرت مناطق المملكة إلى الاحتفاء به في جولاته التي جال فيها على تلك المناطق، ومنها جازان التي احتفت به بكرنفال كبير، وقدمت حفلا بالمناسبة اشتمل على لوحات شعبية وفنية لمحافظات المنطقة، وألوان ثقافية، شارم فيها 900 شاب، أدوا تلك الألوان باحترافية لفتت أنظار الملك الراحل الذي شاركهم بتفاعله مع لوحاتهم بالرقص من موقعه في منصة مدينة الملك فيصل الرياضية.
وتفاعل الملك الراحل والحضور مع آخر لوحة فنية قدمت في الحفل، وهي نشيد ((سعوديين))، التي كانت مسك الختام، وقدمت مع أداء رقصة السيف من قبل المشاركين.
قصة سعوديين
يروي ملحن اللوحة تركي الدبيان لـ((الوطن)) تفاصيل نشيد ((سعوديين))، ويقول ((قدمت تلك الأهزوجة ضمن إحدى اللوحات الشعبية في حفل الأهالي لزيارة الملك عبدالله، طيب الله ثراه، لمنطقة جازان)).
وأضاف ((كنا في اجتماع لجنة الحفل لمتابعة سير الاستعداد، وأثناء الاجتماع اتصل أمير المنطقة برئيس اللجنة اللواء إبراهيم الحمزي، أفاد فيها بتوجيهه من قبل الديوان الملكي أن الملك يرفض مشاركة أي أوبريت لأي فنان بموسيقى؛ لبعض الأحداث الخاصة في بعض الدول العربية آنذاك)).
وأضاف ((كانت لجنة الحفل وقتها قد تعاقدت مع الفنان محمد عبده، وتسليمه مبلغ نحو 300 ألف ريال من قبل الشيخ محمود الأقصم، عربونا لتنفيذ العمل، ومن هنا كانت الصاعقة، حيث إن حفلنا كان مرتبطا بفنان العرب محمد عبده لتنفيذ العمل الفني، وعندها طرحت فكرة للجنة بأن المنطقة تمتلك ألوانا شعبية بإيقاعات مختلفة ولوحات شعبية، فاستحسن الجميع الفكرة، وقام رئيس اللجنة بالاتصال بالأمير أثناء اجتماعنا، وعرض الفكرة عليه، وطلب الانتظار لإبلاغ الديوان الملكي والملك، وأخذ موافقتهم، والتي جاءت بعد 30 دقيقة من الانتظار، على أن يكون الأوبريت لوحات شعبية، وتم إسناد هذا العمل لي في محضر اجتماع تلك الجلسة، التي كان العمل بالتجهيزات في أول يوم من شهر رمضان آنذاك)).
تلحين ودندنة
أشار الدبيان إلى أن لحن لوحة ((سعوديين))، كنت أدندن بمقدمتها من حين وقع النص بيدي، واجتهد كل من أحمد السيد، وعلي عيسى، ويحيى فرج معي في كل كبليهات اللوحة، وقمت بإخراج تسجيل هذا العمل باستديو الفنان محمد عبده، وعملت على ترتيب اللوحات، وعمل الفواصل، وجعلت لوحة سعوديين بإيقاع السيف في ختام الأوبريت، وذلك لخفة إيقاعها، وأيدني في ذلك مخرج الحفل فيصل يماني.
موقف مؤثر
بين الدبيان، أنه يشعر بالفخر باعتزاز أمير المنطقة بنجاح الحفل، وتكريمه لجميع اللجان المشاركة، وعند قدومي لمصافحته، قام بسحبي ووضعني بجانبه، وأمسك بيدي حتى نهاية التكريم، وأخذ معي الصور التذكارية، وهمس لي بقوله ((بارك الله فيك))، ويعد هذا الموقف أكبر موقف أعتز به بحياتي.
قصور ثقافي
أكد الدبيان، أن المشهد الثقافي الحالي بجازان يحتاج إلى جمعية قوية، وملتقيات، وأندية للمحافظة على ثقافة وتراث المنطقة من الاندثار، حيث تزخر جازان بالمواهب الثقافية والفنية، وتمتلك ألوانًا ثقافية متعددة، إلا أن هناك قصورًا كبيرًا من المختصين، ويجب على الجمعية جمع الفنانين، والعمل على إثراء الأدوات الموسيقية، وتواجدها باستمرار في الساحتين الفنية والشعبية على مستوى المملكة والمستوى الدولي، لتعزيز ثقافة وفنون الوطن المختلفة والفخر بها.
سعوديين
(كلمات الشاعر: أحمد السيد عطيف)
(تلحين: تركي الدبيان)
(أداء: أبناء جازان)
(إخراج: فيصل يماني)سعوديين.. حبر العلا من دمنا
سعوديين.. سطر الفخر من فعلنا
سعوديين.. سيوفنا نصل السيوف
سعوديين.. كلامنا فصل الكلام
نفيض من مكة هدى
نفيض من طيبة وئام
بكل قطرة في روحنا
نفدي السعودية
بكل دفقة في حلمنا
لأجل السعودية
بكل قوة عزمنا
نبني السعودية
بكرة لنا وبعده لنا تحيا السعودية
تحيا بلادي كلها
تحيا بلاد المسجدين
عشنا لها عاشت لنا
نرخص لها روح ونبني
نفدي تراب بلادنا
تراب الوطن غالي عزيز
أسعد مواسم سعدنا
عبدالله بن عبدالعزيز
عبدالله بن عبدالعزيز

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