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البنوك الصينية تُخفض أسعار الفائدة على الودائع للمرة الثانية فى 2024 - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة لماذا قرر البنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة؟ البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى بنك“ABC” و”Visa” يطلقان بطاقة“فيزا إنفينيت” المعدنية

خفض كبار المقرضين التجاريين في الصين أسعار الفائدة على الودائع كما كان متوقعاً، بعد فترة وجيزة على إعلان محافظ البنك المركزي هذه الخطوة في إطار حزمة تدابير أوسع نطاقاً لتيسير ظروف التمويل.

وحسبما نقلت“مورننج ستار” الجمعة، خفضت مصارف كبرى، منها بنك التعمير الصيني، والبنك الصناعي التجاري أسعار الفائدة على الودائع لآجال عام، وعامين، و3 أعوام، و5 أعوام بمقدار 25 نقطة أساس.

كان مقدار الخفض المتوقع يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة وفق الخطة المعلنة من قبل محافظ المصرف المركزي“بان جونج شينج” نهاية سبتمبر الماضي، ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه هذا العام.

هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط التي تعانيها البنوك إثر تقلص هوامش الربح في القطاع المصرفي التجاري بعد خفض المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، وقروض الرهن العقاري لإنعاش الاقتصاد والسوق العقارية.

من المقرر إعلان بنك الشعب الصيني الإثنين القادم قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي على القروض، وتشير التوقعات إلى احتمال خفضه هو الآخر بما يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة أساس.

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108795733

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