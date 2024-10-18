البنوك الصينية تُخفض أسعار الفائدة على الودائع للمرة الثانية فى 2024 - جريدة البورصة

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خفض كبار المقرضين التجاريين في الصين أسعار الفائدة على الودائع كما كان متوقعاً، بعد فترة وجيزة على إعلان محافظ البنك المركزي هذه الخطوة في إطار حزمة تدابير أوسع نطاقاً لتيسير ظروف التمويل.
وحسبما نقلت“مورننج ستار” الجمعة، خفضت مصارف كبرى، منها بنك التعمير الصيني، والبنك الصناعي التجاري أسعار الفائدة على الودائع لآجال عام، وعامين، و3 أعوام، و5 أعوام بمقدار 25 نقطة أساس.
كان مقدار الخفض المتوقع يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة وفق الخطة المعلنة من قبل محافظ المصرف المركزي“بان جونج شينج” نهاية سبتمبر الماضي، ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه هذا العام.
هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط التي تعانيها البنوك إثر تقلص هوامش الربح في القطاع المصرفي التجاري بعد خفض المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، وقروض الرهن العقاري لإنعاش الاقتصاد والسوق العقارية.
من المقرر إعلان بنك الشعب الصيني الإثنين القادم قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي على القروض، وتشير التوقعات إلى احتمال خفضه هو الآخر بما يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795733
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