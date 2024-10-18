بالصور.. التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى فى الجيزة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أعلنت محافظة الجيزة عن زيادة تعريفة سيارات السرفيس وخطوط النقل الجماعى الداخلية والخارجية، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى الداخلية والخارجية سيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
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وأضاف النجار، أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.
وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية“الأقاليم” مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة. أولاً – خطوط السرفيس الداخلى“الميكروباص”:
وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف الرسمية وتعليقها فى مكان واضح للمواطنين والسائقين.
وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولى التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. ثانياً – مواقف الأقاليم:
وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار بيع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات بداية من اليوم الجمعة.
وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.
وبلغ سعر لتر السولار 13.50 جنيه، ولتر الكيروسين 13.50 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 9500 جنيه، وسجل سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.
كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وقالت اللجنة، فى بيان، إنه فى إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية.
وأوضحت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر. ثالثاً – مواقف المحافظات:
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