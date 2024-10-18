بالصور.. التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى فى الجيزة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت محافظة الجيزة عن زيادة تعريفة سيارات السرفيس وخطوط النقل الجماعى الداخلية والخارجية، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى الداخلية والخارجية سيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

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وأضاف النجار، أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية“الأقاليم” مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.













وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف الرسمية وتعليقها فى مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولى التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار بيع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات بداية من اليوم الجمعة.

وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.

وبلغ سعر لتر السولار 13.50 جنيه، ولتر الكيروسين 13.50 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 9500 جنيه، وسجل سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.

كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقالت اللجنة، فى بيان، إنه فى إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية.

وأوضحت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.