الألياف الغذائية.. مفتاح فقدان الوزن وتعزيز الصحة العامة

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع ارتفاع حالات السمنة بين البالغين، بات من الضروري الحفاظ على وزن صحي، ليس فقط لدعم الجهاز المناعي، بل أيضًا لتعزيز مستويات الطاقة وتحقيق توازن الهرمونات.

وقالت غابرييلا بيكوك، اختصاصية تغذية، إن "الكثير منا يعاني من نقص الألياف في نظامه الغذائي"، وتؤكد أن "زيادة الوزن قليلاً أمر طبيعي، لكن المهم هو السعي لفقدانه بطريقة مستدامة وصحية".

وأوضحت أن "مادة الغلوكومانان، المستخرجة من جذور نبات كونجاك، تعمل على امتصاص الماء، مما يؤدي إلى تكوين هلام ناعم يساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع وهذا يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، مما يدعم فقدان الوزن بطريقة صحية"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

لتحقيق الفوائد المرجوة، توصي غابرييلا بتناول مكمل الألياف يوميًا لزيادة المدخول اليومي من الألياف، واستبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بنفس الكمية قبل الوجبات، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في تقليل حجم الحصص الغذائية.

وتوجد الألياف الغذائية بشكل رئيسي في الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبقوليات، ولها تأثير عميق على مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

لذلك، ينصح خبراء التغذية بإدراجها في النظام الغذائي اليومي. إليكم أبرز 6 فوائد لهذه العناصر الغذائية الحيوية، وفقًا لموقع "تي-أونلاين" الألماني:

زيادة الشعور بالشبع

تساهم الألياف الغذائية في زيادة حجم الوجبات دون إضافة سعرات حرارية زائدة، مما يساعد في الإبقاء على الشعور بالشبع لفترات أطول. كما تشير التوجيهات من المكتب الاتحادي الألماني للزراعة والتغذية إلى أن الألياف تعزز من عملية مضغ الطعام بشكل أكثر فعالية.

التخلص من الإمساك

تساعد الألياف في تسهيل عملية الهضم وتحفيز الإخراج، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا لصحة الأمعاء. فإذا كنت تعاني من مشاكل الإمساك بشكل متكرر، فإن تحسين نظامك الغذائي بإضافة الأطعمة الغنية بالألياف هو الحل الأمثل.

الحماية من سرطان القولون

يساهم النظام الغذائي الغني بالألياف في تقليل مدة تلامس المواد المسرطنة المحتملة مع الغشاء المخاطي للأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

التحكم في مستويات الكوليسترول

تساعد الألياف في السيطرة على مستويات الكوليسترول من خلال ارتباطها بالأحماض الصفراوية وطرد الكوليسترول الضار من الجسم.

تنظيم مستويات سكر الدم

أثبتت الدراسات العلمية أن الأطعمة الغنية بالألياف تساهم في خفض مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، من خلال إبطاء امتصاص الكربوهيدرات ونقلها من الأمعاء إلى مجرى الدم.

تعزيز المناعة

تعد الألياف أيضًا دعامة لجهاز المناعة، إذ تحتاج بكتيريا القولون إلى الألياف القابلة للذوبان كمصدر غذائي. ويتم تحويل معظمها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، التي تعمل كمصدر للطاقة للخلايا المبطنة للقولون، مما يسهم في الحفاظ على وظيفة الحاجز الطبيعي ضد الجراثيم الضارة.

تعتبر الألياف الغذائية عنصرًا أساسيًا لا يمكن تجاهله في نظامنا الغذائي اليومي، فهي تساهم في تحسين الصحة العامة وتقدم مجموعة متنوعة من الفوائد التي تعزز جودة الحياة.