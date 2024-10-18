أطنان من الفيروسات في فرشاة الأسنان.. نتيجة صادمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قد يكون حمامك مليئا بالفيروسات المدهشة، وفقًا لبحث جديد من نورث وسترن الأمريكية قادته إيريكا هارتمان، أستاذة مساعدة في الهندسة المدنية والبيئية.

واستكشف هارتمان ورفاقها عناصر الحمام الشائعة مثل فرشاة الأسنان ورؤوس الدش لاكتشاف العالم غير المرئي للفيروسات الكامنة على أسطحها، وما وجدوه كان غير متوقع، حيث اكتشفوا تنوعا ملحوظ للفيروسات، معظمها لم يكن معروفًا من قبل.

وتقول هارتمان في تقرير نشره موقع مجلة "تايم": "اكتشفنا قدرا لا يصدق من التنوع، مما يسلط الضوء على مدى قلة ما نعرفه وكم هناك الكثير لاكتشافه".

ومع ذلك، فإن هارتمان تؤكد أن هذه النتائج المذهلة، لا تعد سببا للقلق، حيث كانت معظم الفيروسات المكتشفة عبارة عن العاثيات البكتيرية التي تصيب البكتيريا حصريا وليس الخلايا البشرية.



وفي حين أن البكتيريا العاثية معروفة للعلم منذ ما يقرب من قرن من الزمان، إلا أن الأدوات المتقدمة سمحت للباحثين مؤخرا بدراستها بمزيد من التفصيل.

وتقول هارتمان: "البكتيريا العاثية رائعة وتمثل الحدود التالية في علم الأحياء الدقيقة، إنها لا تصيب الخلايا البشرية، لذلك لا يوجد سبب للقلق بشأنها".

في الواقع، قد تقدم البكتيريا العاثية فوائد كبيرة، حيث يتم دراستها كعلاجات محتملة للعدوى البكتيرية، وخاصة تلك التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية، ويمكن أن يوفر العلاج بالعاثية طريقة جديدة لمكافحة البكتيريا الضارة دون المساهمة في مقاومة المضادات الحيوية، وأضافت هارتمان أن: "فهم البكتيريا العاثية يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى في الطب".

واستوحيت الدراسة، التي نُشرت 9 أكتوبر في مجلة "فونتيرز" إن ميكروبيولوجي من بحث سابق، حيث بدد فريق هارتمان المخاوف بشأن تلوث فرشاة الأسنان بالبكتيريا من خلال الجسيمات المحمولة بالهواء من المراحيض.

وهذه المرة، كان التركيز على الفيروسات، مما أدى إلى اكتشاف مجموعة متنوعة من البكتيريا العاثية على فرشاة الأسنان ورؤوس الدش.

والخبر السار هو أنه بما أن البكتيريا العاثية لا تصيب البشر، فلا يوجد سبب للتخلص من فرشاة أسنانك، وتقول هارتمان. "لم يكن ذلك هدفنا، لكننا أردنا أن نوسع من فهمنا لبيولوجيا البكتيريا العاثية وفتح فرصا جديدة في العلاجات القائمة على البكتيريا العاثية".

وتضيف: "لقد اكتشفنا أنه لا يوجد فرشاتان للأسنان أو رؤوس دش تحتويان على نفس مجموعة البكتيريا العاثية، مما يشير إلى تنوع هائل وغير مستغل من البكتيريا العاثية".

ومن جانبه، يثني د. وليد الحوفي، الباحث المتخصص في الميكروبيولوجي بجامعة الوادي الجديد المصرية على نتائج هذه الدراسة، والتي تساعد في الكشف عن مزيد من أسرار عالم البكتيريا العاثية، وهي وفيرة في الطبيعة، بما في ذلك أجسامنا، وتعد جزء طبيعي من النظام البيئي الميكروبي، وتوجد في أمعائنا وجلدنا وبيئات أخرى، ونواجهها بانتظام دون آثار سلبية.

ويقول الحوفي

إن "هذه العاثيات شديدة الخصوصية للبكتيريا التي تصيبها، فهي لا تهاجم الخلايا البشرية، كما أنها لا تتكاثر داخل أجسام البشر، ولا تسبب أمراضا فيروسية مثل الإنفلونزا ".

ويضيف أن"العاثيات أحد الأسلحة في الحرب ضد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، حيث يتم استكشاف استخدامها لأغراض علاجية، حيث يتم توظيفها لاستهداف وقتل عدوى بكتيرية محددة، وأظهر هذا العلاج نتائج واعدة في علاج حالات مثل العدوى البكتيرية المزمنة دون الإضرار بالمريض".