أمين مجلس التعاون يلتقي عمدة الحي المالي لمدينة لندن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 18 - 10 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد مايكل ماينيل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والتعاون الاستثماري بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان اليوم الجمعة انه تم أثناء اللقاء الذي عقد أمس في مانشون هاوس بالحي المالي بالعاصمة البريطانية لندن بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والطاقة والابتكار.
وأضافت أن المباحثات تطرقت الى الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة لكلا الجانبين. (النهاية)
ن ب ش / ط م ا
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