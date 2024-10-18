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أمين مجلس التعاون يلتقي عمدة الحي المالي لمدينة لندن

10/18/2024 4:36:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 10 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد مايكل ماينيل‏ عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والتعاون الاستثماري بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان اليوم الجمعة انه تم أثناء اللقاء الذي عقد أمس في مانشون هاوس بالحي المالي بالعاصمة البريطانية لندن بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والطاقة والابتكار.
وأضافت أن المباحثات تطرقت الى الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة لكلا الجانبين. (النهاية)

ن ب ش / ط م ا



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