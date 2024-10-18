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الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد (يونسكو) قرارا ثالثا يخص الوضع بغزة

10/18/2024 4:36:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 10 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قرارا ثالثا يخص الوضع في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعقيبا على اعتماد قرار بعنوان (تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو) بعد يوم من اعتماد قرارين بالإجماع هما فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في دورة ال220 لمجلس يونسكو بباريس.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو خاصة في ظل ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم منذ النكبة عام 1948 وخاصة في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح ان اهمية القرار تكمن في إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار واتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية ومواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية.
وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها المالية للصندوق الذي أنشأته (يونسكو) من أجل إعادة بناء قطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ قرارات (يونسكو) كافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة بما فيها القدس واسوارها وغيرها من المدن الفلسطينية وفي قطاع غزة الذي تم تدميره. (النهاية)

ن ق / م ع ح ع



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