الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد (يونسكو) قرارا ثالثا يخص الوضع بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 18 - 10 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قرارا ثالثا يخص الوضع في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعقيبا على اعتماد قرار بعنوان (تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو) بعد يوم من اعتماد قرارين بالإجماع هما فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في دورة ال220 لمجلس يونسكو بباريس.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو خاصة في ظل ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم منذ النكبة عام 1948 وخاصة في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح ان اهمية القرار تكمن في إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار واتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية ومواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية.
وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها المالية للصندوق الذي أنشأته (يونسكو) من أجل إعادة بناء قطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ قرارات (يونسكو) كافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة بما فيها القدس واسوارها وغيرها من المدن الفلسطينية وفي قطاع غزة الذي تم تدميره. (النهاية)
ن ق / م ع ح ع
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