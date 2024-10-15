استرجاع الأموال.. شكرا ((تمكين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬هناك‭ ‬أجهزة‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬لدعم‭ ‬الشفافية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬بعضها‭ ‬رسمية‭ ‬وبعضها‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.. ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬قامت‭ ‬مؤسسة‭ ‬أهلية‭ ‬بإنشاء‭ ‬‮«‬منظمة‮»‬‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ (‬أنا‭ ‬يقظ‭) ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬وتدعيم‭ ‬الشفافية‭.‬

وفي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬واضح‭ ‬ومشدد‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال،‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.. ‬حاولت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تجربته‭ ‬وتطبيقه،‭ ‬ولكنها‭ ‬فشلت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭.. ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬وقضائية‭.‬

بالأمس‭ ‬أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استرجاع‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬الدعم‮»‬‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬التي‭ ‬ثبتت‭ ‬مخالفتها‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬والعقود‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الدعم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المستمرة‭ ‬لحفظ‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وصونه،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬المخالفين‭.. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬حجم‭ ‬الأموال‭ ‬المسترجعة،‭ ‬وعدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المخالفة،‭ ‬وإعلانها‭ ‬بالاسم‭ ‬صراحة‭.‬

هذه‭ ‬خطوة‭ ‬مباركة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬تستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬والدعم‭ ‬والإشادة‭ ‬والتأييد،‭ ‬وتأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ومراقبة‭ ‬سبل‭ ‬إنفاقه‭ ‬وترشيده،‭ ‬وتأكيدا‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والحرص‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وحسن‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد،‭ ‬وضرورة‭ ‬مبادرة‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

من‭ ‬الملاحظ‭ ‬اليوم،‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية،‭ ‬مهنية‭ ‬ومعلنة،‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬مهام‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬يألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وحسن‭ ‬استثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬أمواله،‭ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لبرامج‭ ‬الدعم،‭ ‬والالتزام‭ ‬بمبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭. ‬

‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بادر‭ ‬مشكورا‭ ‬باستحداث‭ ‬خطة‭ ‬رقابية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخويل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الصندوق‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭.. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4300‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭.. ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬منصات‭ ‬عديدة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬والشبهات،‭ ‬ووجه‭ ‬الدعوة‭ ‬للجميع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬المخصصة‭.‬

هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تستلزم‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مساندة‭ ‬خطة‭ ‬وإجراءات‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الرقابية‭.. ‬واجب‭ ‬وطني‭.. ‬وأمانة‭ ‬دينية‭.. ‬ومسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬كذلك‭.‬