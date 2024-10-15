Wednesday, 16 October 2024 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استرجاع الأموال.. شكرا ((تمكين))

10/15/2024 8:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬بدأت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬المسروقة‭ ‬والمهدرة‮»‬‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬قوانين‭ ‬وتشريعات،‭ ‬تساند‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.. ‬كانت‭ ‬العملية‭ ‬شاقة‭ ‬ومرهقة‭.. ‬واجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العراقيل‭ ‬والتحديات‭.. ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬منها،‭ ‬ولجأت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬خيارات‭ ‬‮«‬التسوية‭ ‬الودية‭ ‬والتفاهم‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭.‬

في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬هناك‭ ‬أجهزة‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬لدعم‭ ‬الشفافية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬بعضها‭ ‬رسمية‭ ‬وبعضها‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.. ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬قامت‭ ‬مؤسسة‭ ‬أهلية‭ ‬بإنشاء‭ ‬‮«‬منظمة‮»‬‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ (‬أنا‭ ‬يقظ‭) ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬وتدعيم‭ ‬الشفافية‭.‬

وفي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬واضح‭ ‬ومشدد‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال،‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.. ‬حاولت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تجربته‭ ‬وتطبيقه،‭ ‬ولكنها‭ ‬فشلت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭.. ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬وقضائية‭.‬

بالأمس‭ ‬أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استرجاع‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬الدعم‮»‬‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬التي‭ ‬ثبتت‭ ‬مخالفتها‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬والعقود‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الدعم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المستمرة‭ ‬لحفظ‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وصونه،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬المخالفين‭.. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬حجم‭ ‬الأموال‭ ‬المسترجعة،‭ ‬وعدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المخالفة،‭ ‬وإعلانها‭ ‬بالاسم‭ ‬صراحة‭.‬

هذه‭ ‬خطوة‭ ‬مباركة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬تستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬والدعم‭ ‬والإشادة‭ ‬والتأييد،‭ ‬وتأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ومراقبة‭ ‬سبل‭ ‬إنفاقه‭ ‬وترشيده،‭ ‬وتأكيدا‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والحرص‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وحسن‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد،‭ ‬وضرورة‭ ‬مبادرة‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

من‭ ‬الملاحظ‭ ‬اليوم،‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية،‭ ‬مهنية‭ ‬ومعلنة،‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬مهام‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬يألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وحسن‭ ‬استثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬أمواله،‭ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لبرامج‭ ‬الدعم،‭ ‬والالتزام‭ ‬بمبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭. ‬

‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بادر‭ ‬مشكورا‭ ‬باستحداث‭ ‬خطة‭ ‬رقابية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخويل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الصندوق‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭.. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4300‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭.. ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬منصات‭ ‬عديدة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬والشبهات،‭ ‬ووجه‭ ‬الدعوة‭ ‬للجميع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬المخصصة‭.‬

هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تستلزم‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مساندة‭ ‬خطة‭ ‬وإجراءات‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الرقابية‭.. ‬واجب‭ ‬وطني‭.. ‬وأمانة‭ ‬دينية‭.. ‬ومسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬كذلك‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث