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دراسة سعودية تكشف سبب الشيب قبل سن الثلاثين

10/15/2024 8:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يظهر‭ ‬الشيب‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬ولكنه‭ ‬قد‭ ‬يظهر‭ ‬أيضا‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشباب،‭ ‬نتيجة‭ ‬لعوامل‭ ‬مختلفة‭ ‬تسبب‭ ‬فقدان‭ ‬الشعر‭ ‬لونه‭ ‬الأصلي‭.‬

وتقول‭ ‬دراسات‭ ‬سعودية‭ ‬جديدة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة Journal of Cosmetic Dermatology إن‭ ‬الإجهاد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬ظهور‭ ‬الشيب‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬يتداخلان‭ ‬مع‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التدخين‭ ‬والنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

وتشير‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬يتحول‭ ‬شعرهم‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الرمادي‭ ‬بحلول‭ ‬سن‭ ‬الخمسين،‭ ‬لكن‭ ‬الملايين‭ ‬يبدأون‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الرمادي‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السن‭.‬

وتقول‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬الأسباب‭ ‬غير‭ ‬واضحة،‭ ‬لكن‭ ‬هرمون‭ ‬التوتر‭ ‬الكورتيزول‭ ‬أو‭ ‬أدوية‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬التهابا‭ ‬ضارا‭ ‬في‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭.‬

وقام‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬بمقارنة‭ ‬معدلات‭ ‬الشيب‭ ‬بين‭ ‬1193‭ ‬شخصا‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و29‭ ‬عاما،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استطلاع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أجري‭ ‬بين‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬وفبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬اكتسبوا‭ ‬شعرة‭ ‬رمادية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬العشرينيات‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

وأشار‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثمانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شعرة‭ ‬رمادية‭.‬

ووجد‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬ظهور‭ ‬الشيب‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬24‭ ‬مرة،‭ ‬بينما‭ ‬زاد‭ ‬الاكتئاب‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬56‭ ‬مرة‭.‬

وكان‭ ‬التاريخ‭ ‬العائلي‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬الأكبر‭ ‬وراء‭ ‬ظهور‭ ‬الشيب‭ ‬مبكرا‭.‬

وبحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬فإن‭ ‬التدخين‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬مضاعف‭ ‬تقريبا،‭ ‬لكن‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الجيد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلص‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭%.‬

وقال‭ ‬مؤلف‭ ‬الدراسة‭ ‬تركي‭ ‬البنهار‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬مثل‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬واتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬متوازن‭ ‬وإدارة‭ ‬التوتر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‮»‬‭.‬

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