الـشـنـغـن تـفعل نظام دخول إلكترونيا يعتمد على البيانات البيومترية ابتداء من 10 نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيعتمد‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬البيومترية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ختم‭ ‬جوازات‭ ‬السفر،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬في‭ ‬المطارات،‭ ‬ومحطات‭ ‬القطار،‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭.‬

وسيتمكن‭ ‬المسافرون‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬بياناتهم‭ ‬البيومترية‭ ‬مسبقًا‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬بوابات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المطارات؛‭ ‬إذ‭ ‬يحتاجون‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬تمرير‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬الماسح‭ ‬الضوئي‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬الكاميرا‭ ‬لتأكيد‭ ‬هويتهم‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬البيانات‭ ‬مطابقة‭ ‬يُفتح‭ ‬الباب‭ ‬تلقائيًا،‭ ‬مثلما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬المترو‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يحق‭ ‬لموظفي‭ ‬المطارات‭ ‬إعادة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬البيومترية‭ ‬إذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭.‬

كما‭ ‬ستخزن‭ ‬جميع‭ ‬بيانات‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬معلومات‭ ‬الشنغن،‭ ‬ما‭ ‬سيمنع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحظورين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المنطقة،‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬غيروا‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬أو‭ ‬بياناتهم‭ ‬الشخصية‭.‬