الـشـنـغـن تـفعل نظام دخول إلكترونيا يعتمد على البيانات البيومترية ابتداء من 10 نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت السلطات الأوروبية تفعيل نظام الدخول والخروج الإلكتروني الجديد (EES) في منطقة الشنغن ابتداءً من 10 نوفمبر 2024.
وسيعتمد النظام الجديد على البيانات البيومترية بدلاً من ختم جوازات السفر، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول والخروج في المطارات، ومحطات القطار، والمعابر الحدودية البرية والبحرية.
وسيتمكن المسافرون الذين سجلوا بياناتهم البيومترية مسبقًا من استخدام بوابات خاصة في المطارات؛ إذ يحتاجون فقط إلى تمرير جواز السفر على الماسح الضوئي والنظر إلى الكاميرا لتأكيد هويتهم. وفي حال كانت البيانات مطابقة يُفتح الباب تلقائيًا، مثلما يحدث في محطات المترو. ورغم ذلك، يحق لموظفي المطارات إعادة التحقق من البيانات البيومترية إذا دعت الحاجة.
كما ستخزن جميع بيانات المسافرين في نظام معلومات الشنغن، ما سيمنع الأشخاص المحظورين من دخول المنطقة، حتى إذا غيروا جوازات سفرهم أو بياناتهم الشخصية.
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