((إبراهيم خليل كانو للتنمية الاجتماعية)) تدعم برامج تعليمية في جامع ((خليل بن إبراهيم كانو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يضم‭ ‬برنامج‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الجامع‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬70‭ ‬طالبة،‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬حيث‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬وأكثر‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحصص‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتعزيز‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لدى‭ ‬الطالبات،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الفروق‭ ‬الفردية‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دروس‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن،‭ ‬يقدم‭ ‬الجامع‭ ‬أيضًا‭ ‬دروس‭ ‬التفسير‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فهم‭ ‬الطالبات‭ ‬للقرآن‭ ‬وتطبيقه‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬اليومية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬أجيال‭ ‬واعية‭ ‬ومدركة‭ ‬لقيم‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭.‬

تواصل‭ ‬مؤسسة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬سعياً‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬