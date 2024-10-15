Wednesday, 16 October 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((إبراهيم خليل كانو للتنمية الاجتماعية)) تدعم برامج تعليمية في جامع ((خليل بن إبراهيم كانو))

10/15/2024 8:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬والتعاليم‭ ‬الإسلامية‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الناشئة،‭ ‬تدعم‭ ‬مؤسسة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬دروسا‭ ‬تشمل‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والتفسير‭ ‬وبرامج‭ ‬تعليمية‭ ‬للأطفال‭ ‬مخصصة‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬الحاج‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كانو‭. ‬تتوزع‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حيث‭ ‬تُقام‭ ‬الحصص‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬ملائمة‭ ‬للطالبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭.‬

يضم‭ ‬برنامج‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الجامع‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬70‭ ‬طالبة،‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬حيث‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬وأكثر‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحصص‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتعزيز‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لدى‭ ‬الطالبات،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الفروق‭ ‬الفردية‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دروس‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن،‭ ‬يقدم‭ ‬الجامع‭ ‬أيضًا‭ ‬دروس‭ ‬التفسير‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فهم‭ ‬الطالبات‭ ‬للقرآن‭ ‬وتطبيقه‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬اليومية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬أجيال‭ ‬واعية‭ ‬ومدركة‭ ‬لقيم‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭.‬

تواصل‭ ‬مؤسسة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬سعياً‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث