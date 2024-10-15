((إبراهيم خليل كانو للتنمية الاجتماعية)) تدعم برامج تعليمية في جامع ((خليل بن إبراهيم كانو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تماشيًا مع التزامها المستمر بخدمة المجتمع وتعزيز القيم والتعاليم الإسلامية بين الأجيال الناشئة، تدعم مؤسسة إبراهيم خليل كانو للتنمية الاجتماعية دروسا تشمل القرآن الكريم والتفسير وبرامج تعليمية للأطفال مخصصة للفتيات في جامع الحاج خليل بن إبراهيم كانو. تتوزع هذه البرامج على مدار الأسبوع، حيث تُقام الحصص من الأحد إلى الأربعاء، مما يوفر بيئة تعليمية ملائمة للطالبات من مختلف الأعمار.
يضم برنامج تحفيظ القرآن الكريم في الجامع ما يقارب 70 طالبة، مقسمة على فترات صباحية ومسائية، حيث تتراوح أعمارهن بين 6 سنوات وأكثر. وتهدف هذه الحصص إلى ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتعزيز حفظ القرآن الكريم لدى الطالبات، مع مراعاة الفروق الفردية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أفضل النتائج. بالإضافة إلى دروس تحفيظ القرآن، يقدم الجامع أيضًا دروس التفسير التي تُسهم في تعزيز فهم الطالبات للقرآن وتطبيقه في حياتهن اليومية، والتي تهدف إلى بناء أجيال واعية ومدركة لقيم الدين الإسلامي.
تواصل مؤسسة إبراهيم خليل كانو للتنمية الاجتماعية دورها الريادي في نشر العلم والمعرفة، سعياً منها إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الأطفال والشباب، ليكونوا قادرين على المشاركة الفاعلة في المجتمع.
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