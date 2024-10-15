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هل تضع يدك في الوضعية الصحيحة أثناء قياس ضغط الدم؟

10/15/2024 8:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالوضعية‭ ‬الصحيحة‭ ‬للجسم‭ ‬أثناء‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬نتائج‭ ‬القياس‭.‬

وتشير‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالوضعية‭ ‬السليمة‭ ‬لليد‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬قياس‭ ‬الضغط‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬خاطئة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬ونشرتها‭ ‬الدورية‭ ‬العلمية‭ ‬ Jama Medical medicine ، ‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بدراسة‭ ‬تأثير‭ ‬اختلاف‭ ‬وضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬133‭ ‬شخصا‭ ‬بالغا‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و80‭ ‬عاما‭. ‬واختبر‭ ‬الباحثون‭ ‬نتائج‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أثناء‭ ‬وضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬علوي،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬وضع‭ ‬اليد‭ ‬أعلى‭ ‬الفخذين‭ (‬على‭ ‬الحجر‭) ‬أثناء‭ ‬الجلوس،‭ ‬وأخيرا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ترك‭ ‬اليد‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬بجانب‭ ‬المريض‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬الحجر‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نتيجة‭ ‬القياس‭ ‬الانبساطي‭ ‬والانقباضي‭ ‬بواقع‭ ‬أربعة‭ ‬ملليمترات‭ ‬من‭ ‬الزئبق‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬جهاز‭ ‬قياس‭ ‬الضغط،‭ ‬وأن‭ ‬ترك‭ ‬اليد‭ ‬معلقة‭ ‬بجانب‭ ‬الجسم‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نتيجة‭ ‬القياس‭ ‬بواقع‭ ‬سبعة‭ ‬ملليمترات‭ ‬تقريبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقياس‭ ‬الانبساطي‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬ملليمترات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقياس‭ ‬الانقباضي‭. ‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬هيلث‭ ‬داي‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬الطبية،‭ ‬ينصح‭ ‬أطباء‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬بوضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬يوازي‭ ‬مستوى‭ ‬القلب‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬مائدة‭ ‬أو‭ ‬مكتب‭ ‬أثناء‭ ‬القياس،‭ ‬وذلك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أدق‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة‭. ‬

ويؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬ضرورة‭ ‬ارتداء‭ ‬حزام‭ ‬هواء‭ ‬مناسب،‭ ‬ووضع‭ ‬القدمين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬متواز‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬صحيحة‭ ‬لضغط‭ ‬الدم‭. ‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الالتزام‭ ‬بضوابط‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الوضعية‭ ‬المناسبة‭ ‬لقياس‭ ‬الضغط‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المنزل‮»‬‭. ‬

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