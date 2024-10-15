هل تضع يدك في الوضعية الصحيحة أثناء قياس ضغط الدم؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يؤكد الأطباء أن الالتزام بالوضعية الصحيحة للجسم أثناء قياس ضغط الدم يؤثر بشكل كبير على دقة نتائج القياس.
وتشير دراسة حديثة إلى أن عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء عملية قياس الضغط قد تؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر على صحة تشخيص المرض.
وفي إطار الدراسة التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأمراض القلب ونشرتها الدورية العلمية Jama Medical medicine ، قام الباحثون بدراسة تأثير اختلاف وضع اليد على نتائج قياس ضغط الدم لدى 133 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و80 عاما. واختبر الباحثون نتائج قياس ضغط الدم أثناء وضع اليد على سطح علوي، وفي حالة وضع اليد أعلى الفخذين (على الحجر) أثناء الجلوس، وأخيرا في حالة ترك اليد معلقة في الهواء بجانب المريض.
وأظهرت النتائج أن وضع اليد على الحجر يؤدي إلى زيادة نتيجة القياس الانبساطي والانقباضي بواقع أربعة ملليمترات من الزئبق على مؤشر جهاز قياس الضغط، وأن ترك اليد معلقة بجانب الجسم يؤدي إلى زيادة نتيجة القياس بواقع سبعة ملليمترات تقريبا بالنسبة للقياس الانبساطي وأكثر من أربعة ملليمترات بالنسبة للقياس الانقباضي.
وبحسب الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، ينصح أطباء الجمعية الأمريكية لأمراض القلب بوضع اليد على ارتفاع يوازي مستوى القلب على سطح مائدة أو مكتب أثناء القياس، وذلك للحصول على أدق نتيجة ممكنة.
ويؤكد الأطباء ضرورة ارتداء حزام هواء مناسب، ووضع القدمين على الأرض بشكل متواز للحصول على قراءة صحيحة لضغط الدم.
ويقول رئيس فريق الدراسة «إنه يتعين على مسؤولي الرعاية الصحية الالتزام بضوابط قياس ضغط الدم، وتهيئة الوضعية المناسبة لقياس الضغط سواء في المرافق الصحية أو في المنزل».
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