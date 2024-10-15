يهرب من الشرطة بسيارة والديه وينزلق بها في حوض صرف صحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬السيارة‭ ‬غرقت‭ ‬بالكامل‭ ‬وانتشلها‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭. ‬

‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الشرطة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تقدير‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بمحطة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬

‭ ‬ويواجه‭ ‬السائق‭ ‬المراهق‭ ‬الآن‭ ‬اتهامات‭ ‬جنائية‭ ‬بارتكاب‭ ‬عدة‭ ‬جرائم‭. ‬

وتمكن‭ ‬المراهق‭ ‬وصديقاه‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السيارة،‭ ‬لكنهم‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬سيارة‭ ‬دورية‭ ‬كانت‭ ‬تريد‭ ‬تفتيش‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬بداخلها‭ ‬المراهقون‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬لكن‭ ‬السائق‭ ‬المراهق‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬سرعته‭ ‬وفقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬أثناء‭ ‬الهروب‭ ‬وانحرف‭ ‬عن‭ ‬الطريق‭. ‬ثم‭ ‬اخترقت‭ ‬السيارة‭ ‬سياج‭ ‬محطة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وسقطت‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬معالجة‭ ‬المياه‭. ‬