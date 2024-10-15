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((التجارية)) ترفض إلزام شريكة في شركة بالمديونية لعدم ثبوت الخطأ في الإدارة

10/15/2024 8:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬التجارية‭ ‬الخامسة‭ ‬شركة‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬سداد‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لشركة‭ ‬أخرى‭ ‬قيمة‭ ‬مشتريات‭ ‬لم‭ ‬تسدد‭ ‬قيمتها،‭ ‬فيما‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلزام‭ ‬احدى‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬المديونية،‭ ‬وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬للشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬وكيانا‭ ‬مستقلا‭ ‬عن‭ ‬الشركاء‭ ‬وأنها‭ ‬من‭ ‬تسأل‭ ‬عن‭ ‬أموالها،‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬خطأ‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬مريم‭ ‬السكران‭: ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬شريكة‭ ‬بنسبة‭ ‬55‎‎‭ ‬ % في‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬مديونية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬الشركة‭ ‬الدائنة‭ ‬دعوى‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬موكلتها‭ ‬بالالتزام‭ ‬رفقة‭ ‬باقي‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬المديونية‭.‬

وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬المدعية‭ ‬زودت‭ ‬المدعي‭ ‬عليهم‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬ولم‭ ‬تستلم‭ ‬قيمتها،‭ ‬مدعية‭ ‬خطأ‭ ‬موكلتها‭ ‬وباقي‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬مبلغ‭ ‬المديونية‭ ‬وطلبت‭ ‬سداده‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالتضامن‭ ‬او‭ ‬التضام‭.‬

فيما‭ ‬قدمت‭ ‬المحامية‭ ‬السكران‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬موكلتها‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الرابعة‭ ‬بعدم‭ ‬ثبوت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬التقصيرية‭ ‬وانعدام‭ ‬الخطأ‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬وطلبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دفاعها‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬بمواجهة‭ ‬موكلتها‭ ‬وإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬كونها‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الشركاء‭.‬

واشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬خلت‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ارتكاب‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬الرابعة‭ ‬لأي‭ ‬خطأ‭ ‬تسأل‭ ‬عنه‭ ‬شخصيا‭ ‬وفقا‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬حصرها‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬ما‭ ‬تمسكت‭ ‬به‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الرابعة‭ ‬بعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬المديونية‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬مبلغ‭ ‬المديونية‭ ‬ثابت‭ ‬بحق‭ ‬الشركة‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تسلمت‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ولم‭ ‬تسدد‭ ‬قيمتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزامها‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬المقدر‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬والفوائد‭ ‬التي‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه‭ ‬والتي‭ ‬تقدرها‭ ‬المحكمة‭ ‬بواقع‭ ‬0.5‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬حتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬ورفضت‭ ‬ذلك‭ ‬بمواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الرابعة‭ ‬سواء‭ ‬بالتضام‭ ‬او‭ ‬التضامن‭.‬

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