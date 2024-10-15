بنك السلام يحصد جائزة مرموقة من ((جي بي مورغان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعكس‭ ‬الجائزة‭ ‬معايير‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سويفت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعالجة‭ ‬المُباشرة،‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سلاسة‭ ‬عمليات‭ ‬المدفوعات،‭ ‬ويتم‭ ‬تصنيفها‭ ‬حسب‭ ‬مستويين‭ ‬رئيسيين‭: ‬تقدير‭ ‬الجودة‭ ‬وتقدير‭ ‬الجودة‭ ‬المتميزة‭. ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تكريم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتميز‭ ‬التشغيلي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لمعدلات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬المعالجة‭ ‬المباشرة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99 % ‭ ‬لفئة‭

‬‮«‬ MT 103‮»‬‭

‬وما‭ ‬يتجاوز‭ ‬99 , 7 % ‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ MT 202‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬ليؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتوفير‭ ‬معاملات‭ ‬فعّالة‭ ‬وسلسة‭ ‬لزبائنه‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم،‭ ‬صرّح‭ ‬عبدالكريم‭ ‬تركي‭ ‬الرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬الجودة‭ ‬المتميزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تفانينا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬المالي‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭. ‬وإننا‭ ‬نؤكد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬مساعينا‭ ‬لطرح‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬فعّالة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬تلبي‭ ‬وتتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬زبائننا‮»‬‭.‬