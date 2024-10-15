بنك السلام يحصد جائزة مرموقة من ((جي بي مورغان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصد بنك السلام جائزة «تقدير الجودة المتميزة» من جي بي مورغان وذلك للعام الرابع على التوالي، مِمَا يأتي شاهدًا على أدائه الاستثنائي فيما يتعلق بتعزيز الكفاءة التشغيلية للمدفوعات بالدولار الأمريكي. وقام نواف حمود مدير تنفيذي لمدفوعات البيع بالجملة لدى جي بي مورغان بتسليم الجائزة إلى السيد عبدالكريم تركي
– الرئيس المسؤول عن العمليات في بنك السلام بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الفريق.
تعكس الجائزة معايير نظام «سويفت» في مجال المعالجة المُباشرة، التي تضمن سلاسة عمليات المدفوعات، ويتم تصنيفها حسب مستويين رئيسيين: تقدير الجودة وتقدير الجودة المتميزة. ويتم من خلال هذه الجائزة تكريم المؤسسات التي تمتلك سجلاً حافلاً من الأداء الاستثنائي وتطوير الكفاءة والتميز التشغيلي.
الجدير بالذكر بأنه تم تكريم بنك السلام بعد تحقيقه لمعدلات استثنائية في المعالجة المباشرة، حيث حصل على أكثر من 99 % لفئة
« MT 103»
وما يتجاوز 99 , 7 % لفئة « MT 202». ويأتي هذا الإنجاز المتميز ليؤكد على التزام البنك بتوفير معاملات فعّالة وسلسة لزبائنه مع الحفاظ على مكانته الرائدة ضمن القطاع.
وتعليقًا على هذا التكريم، صرّح عبدالكريم تركي الرئيس المسؤول عن العمليات في بنك السلام: «نحن فخورون بحصولنا على جائزة «تقدير الجودة المتميزة» من جي بي مورغان للعام الرابع على التوالي، التي تعكس تفانينا في تحقيق التميز المالي وتعزز من التزامنا بتوفير تجربة مصرفية لا مثيل لها. وإننا نؤكد على استمرار مساعينا لطرح خدمات ومنتجات فعّالة ذات جودة عالية تلبي وتتجاوز توقعات زبائننا».
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