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بنك السلام يحصد جائزة مرموقة من ((جي بي مورغان))

10/15/2024 8:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬الجودة‭ ‬المتميزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مِمَا‭ ‬يأتي‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬الاستثنائي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمدفوعات‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقام‭ ‬نواف‭ ‬حمود‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمدفوعات‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة‭ ‬لدى‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬بتسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬تركي‭ ‬ الرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬الفريق‭. ‬

تعكس‭ ‬الجائزة‭ ‬معايير‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سويفت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعالجة‭ ‬المُباشرة،‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سلاسة‭ ‬عمليات‭ ‬المدفوعات،‭ ‬ويتم‭ ‬تصنيفها‭ ‬حسب‭ ‬مستويين‭ ‬رئيسيين‭: ‬تقدير‭ ‬الجودة‭ ‬وتقدير‭ ‬الجودة‭ ‬المتميزة‭. ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تكريم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتميز‭ ‬التشغيلي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لمعدلات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬المعالجة‭ ‬المباشرة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99 % ‭ ‬لفئة‭
‬‮«‬ MT 103‮»‬‭
‬وما‭ ‬يتجاوز‭ ‬99 , 7 % ‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ MT 202‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬ليؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتوفير‭ ‬معاملات‭ ‬فعّالة‭ ‬وسلسة‭ ‬لزبائنه‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم،‭ ‬صرّح‭ ‬عبدالكريم‭ ‬تركي‭ ‬الرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬الجودة‭ ‬المتميزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تفانينا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬المالي‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭. ‬وإننا‭ ‬نؤكد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬مساعينا‭ ‬لطرح‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬فعّالة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬تلبي‭ ‬وتتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬زبائننا‮»‬‭.‬

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