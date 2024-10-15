زين البحرين تعرض أحدث الابتكارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات الشبكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضافت زين البحرين فعالية بعنوان «الكشف عن مستقبل إدارة مركز البيانات» بالتعاون مع فخرو للإلكترونيات ونوكيا لعرض أحدث الابتكارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات الشبكة. تهدف الفعالية إلى استعراض أحدث التطورات في تكنولوجيا مراكز البيانات، وخاصة الحلول المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة والموثوقية وتعزيز عمليات الشبكات.
أقيمت الفعالية يوم 7 أكتوبر في فندق فورسيزونز، بحضور قادة الصناعة والخبراء التقنيين ورواد الأعمال وعشاق التكنولوجيا، حيث استكشفوا الاستثمارات والابتكارات
المستمرة والمتطورة في مجال مراكز البيانات. وقد أتيح للحضور فرصة التعرف على أحدث الحلول والخدمات المتطورة من زين البحرين، بالإضافة الى فخرو للإلكترونيات ونوكيا التي تلبي احتياجات الشبكات الحديثة.
وكانت منصة نوكيا للتشغيل الآلي ( EDA ) المصممة لأتمتة عمليات مركز البيانات والحد من انقطاع الشبكة أحد أبرز محاور الفعالية، حيث تم استعراض وظائف المنصة الحديثة كدعمها للذكاء الاصطناعي لتشغيل عمليات شبكات مراكز البيانات المعقدة، وتسريع الابتكار، وخفض التكاليف. كما تم تسليط الضوء على الهندسة المفتوحة والأداء العالي لنظام التشغيل الآلي لينكس
( SR Linux Operating System ) من نوكيا، القادر على مواجهة تحديات متطلبات الشبكة الحديثة.
وعلق علي مصطفى الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال وخدمات المشغلين في زين البحرين: «يسعدنا استضافة هذه الفعالية مع شركائنا فخرو للإلكترونيات ونوكيا. تهدف زين للأعمال الى زيادة الوعي حول الحلول التحويلية التي تقدمها، وتمكين الشركات من التعامل مع تعقيدات إدارة مراكز البيانات لتحقيق الكفاءة والموثوقية.»
وقال شريف النحاس، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة نوكيا: «نوكيا ملتزمة بقيادة الابتكار التكنولوجي. نحن متحمسون لعرض أحدث تقنيات مراكز البيانات لدينا، بما في ذلك منصة الأتمتة المبتكرة التي تم إطلاقها حديثاً، مما يبرز لعملائنا كيفية تطبيق الطرق المتطورة لأتمتة الشبكات».
وعلق محمد حسن، مدير العمليات والمبيعات في فخرو للإلكترونيات قائـلاً: «تتركز أهدافنا الرئيسية حتى عام 2025 على تقديم أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يضمن دمج هذه الابتكارات بسلاسة في تطبيقات الأعمال الحالية والمستقبلية لتحقيق النجاح الأمثل».
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