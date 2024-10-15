زين البحرين تعرض أحدث الابتكارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات الشبكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز،‭ ‬بحضور‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬والخبراء‭ ‬التقنيين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وعشاق‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬استكشفوا‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والابتكارات

المستمرة‭ ‬والمتطورة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭. ‬وقد‭ ‬أتيح‭ ‬للحضور‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬المتطورة‭ ‬من‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬فخرو‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬ونوكيا‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الشبكات‭ ‬الحديثة‭.‬

وكانت‭ ‬منصة‭ ‬نوكيا‭ ‬للتشغيل‭ ‬الآلي‭ (‬ EDA ‭) ‬المصممة‭ ‬لأتمتة‭ ‬عمليات‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬الشبكة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬محاور‭ ‬الفعالية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬وظائف‭ ‬المنصة‭ ‬الحديثة‭ ‬كدعمها‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتشغيل‭ ‬عمليات‭ ‬شبكات‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬المعقدة،‭ ‬وتسريع‭ ‬الابتكار،‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الهندسة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والأداء‭ ‬العالي‭ ‬لنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬الآلي‭ ‬لينكس

‭ (‬ SR ‭ ‬ Linux ‭ ‬ Operating ‭ ‬ System ‭) ‬من‭ ‬نوكيا،‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬متطلبات‭ ‬الشبكة‭ ‬الحديثة‭. ‬

وعلق‭ ‬علي‭ ‬مصطفى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وخدمات‭ ‬المشغلين‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬فخرو‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬ونوكيا‭. ‬تهدف‭ ‬زين‭ ‬للأعمال‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تعقيدات‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬والموثوقية‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬شريف‭ ‬النحاس،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نوكيا‭: ‬‮«‬نوكيا‭ ‬ملتزمة‭ ‬بقيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬لدينا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منصة‭ ‬الأتمتة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬حديثاً،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬لعملائنا‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬الطرق‭ ‬المتطورة‭ ‬لأتمتة‭ ‬الشبكات‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬محمد‭ ‬حسن،‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬فخرو‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬قائـلاً‭: ‬‮«‬تتركز‭ ‬أهدافنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬دمج‭ ‬هذه‭ ‬الابتكارات‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬الأعمال‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬الأمثل‮»‬‭.‬