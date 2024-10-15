فاطمة سلطان تفوز بالجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 300 ألف دولار

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬حامد‭ ‬العبدالله‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الفروع‭ ‬والمبيعات‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬للسيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭ ‬الربع‭ ‬السنوية‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬البالغة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬كما‭ ‬نهنئ‭ ‬الفائزات‭ ‬بأساور‭ ‬ألماس‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬لها‮»‬‭ ‬الشهرية،‭ ‬متمنين‭ ‬للجميع‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬القادمة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬نواحي‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

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