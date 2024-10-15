فاطمة سلطان تفوز بالجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 300 ألف دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم بنك البحرين الإسلامي مؤخراً احتفالية خاصة بمنتجع العنوان شاطئ البحرين -بمراسي البحرين، حيث استقبل فيها السيدة فاطمة عبدالله سلطان الفائزة بالجائزة الربع السنوية الثالثة من جوائز حساب تجوري الإسلامي لعام 2024 البالغة 300 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفائزات بأساور ألماس في سحوبات «تجوري لها» الشهرية، وهن: فوزية سلمان الزياني، فاطمة عباس محسن، أمل سبت الياسي/ حساب نايف، وسنية برهان الدين العوضي. حضر الاحتفالية من طرف البنك السيد فيصل حامد العبدالله القائم بأعمال رئيس الفروع والمبيعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والموظفين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد فيصل حامد العبدالله القائم بأعمال رئيس الفروع والمبيعات ببنك البحرين الإسلامي قائلاً: «نتقدم بالتهنئة للسيدة فاطمة عبدالله سلطان بمناسبة فوزها بالجائزة الربع السنوية الثالثة من حساب تجوري لعام 2024 البالغة 300 ألف دولار أمريكي، كما نهنئ الفائزات بأساور ألماس في سحوبات «تجوري لها» الشهرية، متمنين للجميع الفوز مرة أخرى في السحوبات القادمة لهذا العام، آملين أن يسهم حساب تجوري في تحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم في مختلف نواحي الحياة».
MENAFN15102024000055011008ID1108782779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.