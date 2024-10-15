Wednesday, 16 October 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فاطمة سلطان تفوز بالجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 300 ألف دولار

10/15/2024 8:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬مؤخراً‭ ‬احتفالية‭ ‬خاصة‭ ‬بمنتجع‭ ‬العنوان‭ ‬شاطئ‭ ‬البحرين‭ -‬بمراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬فيها‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الربع‭ ‬السنوية‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬البالغة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزات‭ ‬بأساور‭ ‬ألماس‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬لها‮»‬‭ ‬الشهرية،‭ ‬وهن‭: ‬فوزية‭ ‬سلمان‭ ‬الزياني،‭ ‬فاطمة‭ ‬عباس‭ ‬محسن،‭ ‬أمل‭ ‬سبت‭ ‬الياسي‭/ ‬حساب‭ ‬نايف،‭ ‬وسنية‭ ‬برهان‭ ‬الدين‭ ‬العوضي‭. ‬حضر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬البنك‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬حامد‭ ‬العبدالله‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الفروع‭ ‬والمبيعات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬حامد‭ ‬العبدالله‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الفروع‭ ‬والمبيعات‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬للسيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭ ‬الربع‭ ‬السنوية‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬البالغة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬كما‭ ‬نهنئ‭ ‬الفائزات‭ ‬بأساور‭ ‬ألماس‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬لها‮»‬‭ ‬الشهرية،‭ ‬متمنين‭ ‬للجميع‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬القادمة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬نواحي‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث