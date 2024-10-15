Wednesday, 16 October 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على متهمين بحيازة 6 كيلو مخدرات قيمتها 116 ألف دينار

10/15/2024 8:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬تمكنت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬منفصلة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬امرأتان‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالي‭ ‬116‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمِين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بعملات‭ ‬مختلفة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬حصيلة‭ ‬البيع‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات‭ ‬والتحفظ‭ ‬عليها‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإحالة‭ ‬الوقائع‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬تهيب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ (‬996 @interior ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث