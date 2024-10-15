القبض على متهمين بحيازة 6 كيلو مخدرات قيمتها 116 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الجهود الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في حماية المجتمع من آفة المخدرات تمكنت الإدارة في وقائع منفصلة من القبض على عدد من الأشخاص بينهم امرأتان يحملون جنسيات مختلفة وبحوزتهم حوالي 6 كيلوجرامات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 116 ألف دينار بحريني.
وأوضحت الإدارة أنه فور ورود معلومات حول هذه الوقائع فقد تم إجراء عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمِين والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة يعتقد أنها حصيلة البيع.
وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وفي إطار العمل على تعزيز دور الشراكة المجتمعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات تهيب إدارة مكافحة المخدرات بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة والتقدم بطلبات المساعدة المتعلقة بمكافحة المخدرات على الخط الساخن (996) أو البريد الإلكتروني (996 @interior . gov . bh ) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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