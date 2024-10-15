وكيل الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يشارك في افتتاح معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقام‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬بزيارة‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متقدمة‭ ‬وفعالة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭. ‬

ويُعتبر‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭. ‬

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