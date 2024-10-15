وكيل الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يشارك في افتتاح معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، شارك الدكتور عيسى ناصر النعيمي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، في افتتاح معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024.
وقام وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية بزيارة جناح وزارة الخارجية المشارك في المعرض، حيث اطلع على أحدث الحلول التقنية التي تهدف إلى تعزيز العمل الدبلوماسي وتحسين الخدمات القنصلية، مؤكدًا أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار سعيها لتبني التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات متقدمة وفعالة تسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين في الخارج وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ويُعتبر معرض جيتكس منصة استراتيجية مهمة لاستكشاف الفرص الجديدة والتعاون مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز قدرات وزارة الخارجية على تقديم خدمات عالية الجودة باستخدام أحدث الحلول التقنية.
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