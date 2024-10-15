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رئيس جمعية قلالي للصيادين:مشاريع الاستزراع السمكي توفر حوالي 40% من احتياج المملكة

10/15/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


قال‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬إن‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام‭ ‬تغطي‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬حاجة‭ ‬السوق،‭ ‬وهي‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وصرح‭ ‬الدخيل‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬توفر‭ ‬تقريباً‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬احتياج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬مساعدة‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدراً‭ ‬مهماً‭ ‬للغذاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لإنتاج‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬مثل‭ ‬الهامور‭ ‬والصافي‭ ‬والسبيطي‭ ‬والشعم‭ ‬والسكن‭ ‬والشقر‭ ‬وغيرها‭.‬

وتولي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬وحماية‭ ‬مواردها‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬وإحدى‭ ‬ركائز‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬سنوي‭ ‬يصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة،‭ ‬ويقام‭ ‬هذا‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬في‭ ‬الأغذية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حياة‭ ‬ومستقبل‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأغذية‭ ‬لإطعام‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬وأكثر،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الجوع‭ ‬قائمًا‭.‬

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