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بمناسبة يوم الأغذية العالمي..مزارعون: سوق المزارعين بوابة المنتج البحريني إلى العالم

10/15/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المطالبة بزيادة الرقعة الزراعية.. وعودة الدعم

في‭ ‬يوم‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي،‭ ‬أجرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬استطلاعا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬حول‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المحلي،‭ ‬وبحسب‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬فإنه‭ ‬يوجد‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬مزارعا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مسجلا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬أبرزها‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬وكرّانة،‭ ‬وطشـان،‭ ‬وباربار،‭ ‬وجنوسان،‭ ‬وبوري‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجنبية‭.‬


وتحدث‭ ‬المزارع‭ ‬ميرزا‭ ‬حسـن‭ ‬منصور‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬محمد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعلّقت‭ ‬يده‭ ‬بتربة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬نعومة‭ ‬أظافره‭ ‬حيث‭ ‬رافق‭ ‬ميرزا‭ ‬والده‭ ‬في‭ ‬الجسرة‭ ‬لتعلّم‭ ‬اساسيات‭ ‬الزراعة،‭ ‬قائلا‭: ‬واجب‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬تجاه‭ ‬وطنه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتوفيـر‭ ‬أهم‭ ‬المواد‭ ‬الزراعية‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الطماطم‭ ‬والخيـار‭ ‬والقرنبيط‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬الخضُار‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬زراعتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخيـار‭ ‬والطماطم‭ ‬البحريني‭ ‬يعتبران‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المواد‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اقبالًا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتعتبر‭ ‬من‭ ‬الأغذية‭ ‬ذات‭ ‬الرواج‭ ‬الأكبر‭.‬

وأوضـح‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الطويلة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأهمها‭ ‬استضافة‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬تسويق‭ ‬للمنتج‭ ‬الوطني‭ ‬والمزارع‭ ‬المحلي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬هورة‭ ‬سند‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬اقبالًا‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬والمواطنين‭.‬

تطرّق‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬احتياجات‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المزارع‭ ‬مثل‭ ‬السماد‭ ‬وغيرها،‭ ‬متسائلا‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬توقف‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خُصص‭ ‬للمزارع‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬ويساعده‭ ‬في‭ ‬الصنعة‭.‬

ومن‭ ‬الجسرة‭ ‬إلى‭ ‬كرّانة‭ ‬تحدث‭ ‬المزارع‭ ‬صادق‭ ‬ميرزا،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬بمثابة‭ ‬البوابة‭ ‬التي‭ ‬أطلعت‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني‭ ‬والمزارع‭ ‬المحلي،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬للمنتج‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الاقبال‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يلفت‭ ‬الأنظار،‭ ‬وكشف‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬70‭% ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للمزارع‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬غيابه‭ ‬شكل‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توفيره‭ ‬للمواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القرض‭ ‬المخصص‭ ‬للمزارع‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسّة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬المواد‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬سماد‭ ‬وبذور‭ ‬وآلات‭ ‬وغيرها‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬ميرزا‭ ‬إن‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬هي‭ ‬الطماطم‭ ‬والخيار‭ ‬والقرع‭ ‬والشمام،‭ ‬ويتم‭ ‬تزويد‭ ‬الأسواق‭ ‬الكبيرة‭ ‬والبرادات‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬المزارع‭ ‬ببيعها‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الأسبوعية‭ ‬وفي‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬محافظة‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصنعة‭ ‬فهو‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رقع‭ ‬زراعية‭ ‬واسعة‭ ‬مخصصة‭ ‬للزراعة‭ ‬لأن‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توفيرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬تكون‭ ‬ذات‭ ‬ارتفاعات‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬للشغل‭ ‬الزراعي‭ ‬وهذا‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬تحدّ‭ ‬للمزارعين،‭ ‬إذ‭ ‬أدى‭ ‬تقلّص‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬زراعة‭ ‬البطاطس‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭.‬

كذلك‭ ‬أشار‭ ‬المُزارع‭ ‬هـاني‭ ‬البقالي‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬عمه‭ ‬والد‭ ‬زوجته‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬مزارع‭ ‬باربار‭ ‬وسلماباد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المحلية‭ ‬ولدعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬شغف‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬للمواصلة‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬وجود‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬فيه‭ ‬الاجنبي‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بأسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مزرعة‭ ‬عمه‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬تقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬عدّة‭ ‬سلع‭ ‬غذائية‭ ‬يرغب‭ ‬بها‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬منها‭ ‬البصل‭ ‬الأخضر،‭ ‬والبطيخ‭ ‬والخيار،‭ ‬ويصل‭ ‬عمر‭ ‬هذه‭ ‬المزرعة‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬عمه‭ ‬بتوريث‭ ‬مهنة‭ ‬الزراعة‭ ‬لابنه‭ ‬أحمد‭.‬

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