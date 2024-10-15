الشيخ هشام بن عبدالرحمن يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية.
وخلال اللقاء هنأ الشيخ هشام بن عبدالرحمن وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيداً بما قدمه من جهود مخلصة وأداء متميز طوال فترة عمله أمينا عاما لمجلس النواب.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون والتنسيق.
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