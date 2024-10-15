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الشيخ هشام بن عبدالرحمن يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية

10/15/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬وأداء‭ ‬متميز‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭. ‬

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