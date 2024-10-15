رئيس هيئة الأركان يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وتركيا

رئيس هيئة الأركان يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وتركيا
التاريخ
10/15/2024 7:12:09 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان العميد أردوغان جاطل رئيس الوفد التركي في اللجنة العسكرية البحرينية التركية المشتركة، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب رئيس هيئة الأركان برئيس الوفد التركي في اللجنة العسكرية البحرينية التركية المشتركة، مشيدا بعلاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين، منوها بالتعاون القائم فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.
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