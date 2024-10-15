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رئيس هيئة الأركان يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وتركيا

10/15/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العميد‭ ‬أردوغان‭ ‬جاطل‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬البحرينية‭ ‬التركية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬برئيس‭ ‬الوفد‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬البحرينية‭ ‬التركية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوها‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭. ‬

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