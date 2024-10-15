وزيـر شـؤون الـدفــاع: مـــســتــوى مـتـطـور لـلـمـعـهـد الـدولـي لـلـدراسات الاستراتيجية

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمدير‭ ‬العام‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وبالمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتطور‭ ‬والمتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات،‭ ‬والتميز‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.