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وزيـر شـؤون الـدفــاع: مـــســتــوى مـتـطـور لـلـمـعـهـد الـدولـي لـلـدراسات الاستراتيجية

10/15/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬الدكتور‭ ‬باستيان‭ ‬جيجريش‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والفريق‭ ‬طيار‭ ‬متقاعد‭ ‬مارتن‭ ‬سامبسون‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ IISS ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمدير‭ ‬العام‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وبالمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتطور‭ ‬والمتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات،‭ ‬والتميز‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭.‬

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