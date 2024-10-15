وزيـر شـؤون الـدفــاع: مـــســتــوى مـتـطـور لـلـمـعـهـد الـدولـي لـلـدراسات الاستراتيجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع الدكتور باستيان جيجريش المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والفريق طيار متقاعد مارتن سامبسون المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط (
IISS )، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالمدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وبالمدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وأشاد بالمستوى المتطور والمتقدم الذي وصل إليه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مجال إجراء البحوث وإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات، والتميز الدائم في تنظيم المؤتمرات الدولية.
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