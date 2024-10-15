القائد العام: رجال قوة دفاع البحرين الأوفياء أصبحوا نموذجا يحتذى به في التفاني والعطاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬استمع‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬مراحل‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬‏ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬دائمة‭ ‬ومستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬إمكانياتها‭ ‬برفد‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬بأحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتطورة‭ ‬والحديثة،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لتنفذ‭ ‬واجباتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬‏‏بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وإتقان‭ ‬بسواعد‭ ‬رجالها‭ ‬المخلصين‭ ‬بكل‭ ‬شجاعة‭ ‬وعزيمة‭ ‬واقتدار،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬التاريخية‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباته‭ ‬الحضارية،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الأوفياء‭ ‬الذين‭ ‬أصبحوا‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التفاني‭ ‬والعطاء‭.‬

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