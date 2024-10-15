القائد العام: رجال قوة دفاع البحرين الأوفياء أصبحوا نموذجا يحتذى به في التفاني والعطاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك صباح أمس.
وفي بداية الاجتماع استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، وأكد أنه بفضل من الله عز وجل ومن ثم بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة دائمة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تواصل قوة دفاع البحرين دائما في تسخير كافة إمكانياتها برفد أسلحتها ووحداتها بأحدث المنظومات العسكرية المتطورة والحديثة، تحقيقاً لأعلى مستويات الجاهزية القتالية والإدارية لتنفذ واجباتها الوطنية الموكلة إليها بكل احترافية وإتقان بسواعد رجالها المخلصين بكل شجاعة وعزيمة واقتدار، حفاظاً على مقدرات الوطن التاريخية وحماية مكتسباته الحضارية، مثمناً جهود رجال قوة دفاع البحرين الأوفياء الذين أصبحوا بعون الله تعالى نموذجاً يحتذى به في التفاني والعطاء.
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