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منع البث المباشر لجلسات الشورى والنواب

10/15/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬لجلسات‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭ ‬وقف‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للجلسات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بثها‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الجلسات‭.‬

كما‭ ‬تقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬مصوري‭ ‬الصحف‭ ‬بحيث‭ ‬يسمح‭ ‬للمصورين‭ ‬بالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬جلسة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحظر‭ ‬عليهم‭ ‬التواجد‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬التصوير‭ ‬من‭ ‬شرفات‭ ‬المجلس‭.‬



مجلس النواب يستنكر محرقة مخيم جباليا للاجئين في غزة


‎عبر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬إدانته‭ ‬البالغة‭ ‬واستنكاره‭ ‬الشديد‭ ‬للاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬محرقة‭ ‬بشعة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إثر‭ ‬الغارات‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬والجرحى‭ ‬والمصابين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬للمواثيق‭ ‬الحقوقية‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬وقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والقيم‭ ‬والأعراف‭ ‬الإنسانية‭ ‬كافة‭.‬

‎وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬ضرورة‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لضمان‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفرض‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وآمن‭ ‬ومستدام‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬والمستمرة‭.‬

‎وأشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬بوجوب‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وباستئناف‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للأخذ‭ ‬بالحلول‭ ‬السلمية،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬القرارات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الإيفاء‭ ‬بها‭ ‬ودعم‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تبناها‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬للقمة‭ ‬العربية،‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬أو‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬وعاجل‭ ‬يعيد‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬المنشود‭.‬

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