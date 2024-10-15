منع البث المباشر لجلسات الشورى والنواب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس إجراءات جديدة لتنظيم التغطية الإعلامية لجلسات مجلسي الشورى والنواب، حيث تقرر وقف البث المباشر للجلسات على أن يتم بثها بعد ساعتين من انتهاء الجلسات.
كما تقرر تنظيم عمل مصوري الصحف بحيث يسمح للمصورين بالتقاط الصور في الدقائق العشر الأولى من بداية كل جلسة، على أن يحظر عليهم التواجد خلال الجلسة، كما تم حظر التصوير من شرفات المجلس.
مجلس النواب يستنكر محرقة مخيم جباليا للاجئين في غزة
عبر مجلس النواب عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن وقوع محرقة بشعة في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، إثر الغارات الوحشية التي قام بها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والجرحى والمصابين، باعتبارها انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم والأعراف الإنسانية كافة.
وأكد المجلس ضرورة التدخل العاجل لضمان الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام ومن دون عوائق، وإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة.
وأشاد المجلس بما جاء في الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى إلى خليفة ملك البلاد المعظم، خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، بوجوب الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وباستئناف كافة المساعي الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية، وصولاً الى تحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين، وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها ودعم دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية، لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود.
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