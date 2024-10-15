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السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

10/15/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أمس‭ ‬محادثات‭ ‬أكدت‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وقضايا‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬الجارية‭ ‬لتطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬شهدت‭ ‬تناول‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬وضرورة‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭. ‬وشدد‭ ‬الزعيمان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ذات‭ ‬السيادة،‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬التهدئة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬بالمنطقة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستدام،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محاولات‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬الصراع‭ ‬بالمنطقة‭. ‬وطالب‭ ‬الزعيمان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السياق‭ ‬ببدء‭ ‬خطوات‭ ‬للتهدئة‭ ‬تشمل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفي‭ ‬لبنان،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتفاقمة،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‭ ‬بما‭ ‬يوقف‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬الآخذة‭ ‬في‭ ‬الاتساع‭. ‬

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