السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
التاريخ
10/15/2024 7:12:06 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس محادثات أكدت التوافق حول ملفات غزة ولبنان وقضايا المنطقة، إلى جانب استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية. وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن المباحثات شهدت تناول التطورات الإقليمية، على رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وتم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد. وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة. وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع.
كلمات دالة
MENAFN15102024000055011008ID1108782697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.