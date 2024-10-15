مدير عام المرور: استفادة أكثر من 26 ألف طالب من المشاريع التوعوية بزيادة 60%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار دورها في رفع الوعي المروري لدى الأطفال والناشئة أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور ارتفاع نسبة المستفيدين من المشاريع التوعوية السنوية من طلاب المدارس بنسبة تفوق 60
% للسنة الدراسية 2023، إذ استفاد أكثر من 26 ألف طالب من المشاريع قياسا بـ17 ألف طالب في السنوات الدراسية السابقة.
وأضاف العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن الإدارة حققت شراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص من خلال استفادة الفئات المستهدفة من المشاريع السنوية، إذ تم تنظيم أكثر من 390 محاضرة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.
وأشار مدير عام الادارة العامة للمرور إلى أن الاستراتيجية المرورية ترتكز على رفع الوعي المروري وزيادة معدلات السلامة المرورية على الطريق، التي تتحقق من خلال زرع الوعي المروري لدى الأطفال في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي.
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