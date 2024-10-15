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مدير عام المرور: استفادة أكثر من 26 ألف طالب من المشاريع التوعوية بزيادة 60%

10/15/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التوعوية‭ ‬السنوية‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬بنسبة‭ ‬تفوق‭ ‬60 % ‭ ‬للسنة‭ ‬الدراسية‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬استفاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬قياسا‭ ‬بـ17‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الدراسية‭ ‬السابقة‭.‬

وأضاف‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬حققت‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استفادة‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬السنوية،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬390‭ ‬محاضرة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ورياض‭ ‬الأطفال‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المرورية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زرع‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬ومرحلة‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭.‬

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