وحدة السكري المتنقلة بجامعة البحرين الطبية تنال المركز الأول ضمن الجوائز المتميزة للعمل التطوعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)RCSI

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬وحدة‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوسام‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬يشيد‭ ‬بالمساهمة‭ ‬المتميزة‭ ‬لهذه‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأساليب‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬وتوعيتهم‭ ‬ليتبعوا‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحيًا،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الوحدة‭ ‬المتنقلة‭ ‬للتوعية‭ ‬بمرض

السكر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة،‭ ‬والسيد‭ ‬ستيفن‭ ‬هاريسون‭ ‬ميرفيلد،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬كاثرين‭ ‬ستراكان،‭ ‬رئيس‭ ‬كلية‭ ‬التمريض‭ ‬والقبالة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالجامعة‭ ‬وفريق‭ ‬وحدة‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬جلية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬فريق‭ ‬وحدة‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭ ‬ونجاحهم‭ ‬عبر‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬والتوعية‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬السكر‭ ‬ودعمهم‭ ‬للأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وبصفتنا‭ ‬جامعة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية،‭ ‬فإننا‭ ‬نقوم‭ ‬بتكريس‭ ‬جهودنا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬السائدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأنشطة‭ ‬التوعوية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والبحوث‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬ومنفعة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لأجيال‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬قامت‭ ‬بإنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬ونادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭ ‬وبدعم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الوحدة‭ ‬بزيارة‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتدريس‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الصفين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬الصحي‭ ‬وأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الألعاب‭ ‬والأنشطة‭ ‬التفاعلية‭. ‬ومما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭ ‬قامت‭ ‬بتعليم‭ ‬وتثقيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6200‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬وحدة‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬متطوعونا‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬قِبَل‭ ‬شركائنا‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدًا‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬جوهر‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬نادي‭ ‬الروتاري،‭ ‬وتجسد‭ ‬التأثير‭ ‬العميق‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬أن‭ ‬يتركه‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

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