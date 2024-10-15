وحدة السكري المتنقلة بجامعة البحرين الطبية تنال المركز الأول ضمن الجوائز المتميزة للعمل التطوعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الفريق طبيب
الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس جمعية السكري البحرينية، احتفلت الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا (
RCSI )- جامعة البحرين الطبية بالإنجازات التي حققتها وحدة السكري المتنقلة وحصولها على جائزة أفضل المشاريع التطوعية في البحرين، وذلك ضمن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسخته الرابعة عشرة التي تم تنظيمها في الشهر الماضي.
وبهذه المناسبة صرّح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس جمعية السكري البحرينية قائلًا: «يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق وحدة السكري المتنقلة بحصوله على هذا الوسام الرفيع الذي يشيد بالمساهمة المتميزة لهذه الوحدة في خدمة المجتمع من خلال الأساليب المبتكرة في تعليم الأطفال وتوعيتهم ليتبعوا أسلوب حياة صحيًا، ونحن فخورون بقدرتنا على مواصلة العمل معًا كجزء من فريق الوحدة المتنقلة للتوعية بمرض
السكر».
وكان بين الحضور في هذه المناسبة الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، والدكتورة مريم الهاجري، نائب رئيس جمعية السكري البحرينية، والبروفيسور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، رئيس نادي روتاري المنامة، والسيد ستيفن هاريسون ميرفيلد، المدير الإداري بجامعة البحرين الطبية، والبروفيسور كاثرين ستراكان، رئيس كلية التمريض والقبالة إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية بالجامعة وفريق وحدة السكري المتنقلة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية: «إن حصولنا على هذا الاعتراف إنما هو شهادة جلية على الجهود التي يبذلها فريق وحدة السكري المتنقلة ونجاحهم عبر السنوات في توفير التعليم والتوعية حول مرض السكر ودعمهم للأطفال وعائلاتهم في البحرين. وبصفتنا جامعة متخصصة في العلوم الصحية، فإننا نقوم بتكريس جهودنا لمواجهة التحديات الصحية السائدة عن طريق الأنشطة التوعوية المجتمعية والبحوث لما فيه مصلحة ومنفعة للمجتمع البحريني لأجيال المستقبل».
ومن الجدير بالذكر أن جامعة البحرين الطبية قامت بإنشاء وحدة السكري المتنقلة في عام 2012 وذلك بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية ونادي روتاري المنامة وبدعم وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، حيث تقوم الوحدة بزيارة المدارس الابتدائية في البحرين وتدريس الطلبة في الصفين الثالث والرابع عن مرض السكري وتناول الطعام الصحي وأهمية الالتزام بممارسة الرياضة من خلال استخدام الألعاب والأنشطة التفاعلية. ومما يذكر أن وحدة السكري المتنقلة قامت بتعليم وتثقيف أكثر من 6200 طفل في البحرين.
وقال البروفيسور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، رئيس نادي روتاري المنامة: «إن النجاح الذي حققته وحدة السكري المتنقلة هو ثمرة للجهود التي بذلها متطوعونا والدعم المتواصل من قِبَل شركائنا. ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تعكس جوهر الخدمات التي يقدمها نادي الروتاري، وتجسد التأثير العميق الذي يمكن للعمل الجماعي أن يتركه على تحسين صحة المجتمع».
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