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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من الرئيس الصيني

10/15/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬


‬وأعرب‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تضمنت‭ ‬برقية‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬فخامته‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الشاملة‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬فخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭. ‬

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