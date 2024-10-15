الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من الرئيس الصيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
وأعرب فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على ما تضمنت برقية جلالته من مشاعر طيبة تعكس عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا فخامته تطوير وتنمية هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إلى فخامته بمناسبة ذكرى العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.
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