في أولى جلسات النواب ٣ اقتراحات جديدة إلى الحكومة:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تحذير من تأثير سكن العمال على هوية الفرجان.. الدعوة إلى إبراء ذمة الأجنبي قبل سفره

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال،‭ ‬الأول‭ ‬بشأن‭ ‬تسريع‭ ‬صرف‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭ ‬للمتوفين‭ ‬ومعاملات‭ ‬مشتركي‭ ‬التأمينات‭ ‬المتعطلة‭ ‬جراء‭ ‬حدوث‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الالكتروني‭ ‬الذي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليه‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عاجل‭ ‬لهذا‭ ‬الخلل‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تعطله‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬والثاني‭ ‬بشأن‭ ‬إيجاد‭ ‬وظائف‭ ‬عاجلة‭ ‬للمسرحين‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أما‭ ‬الاقتراح‭ ‬الثالث‭ ‬فتركز‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬رسوم‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬الخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬لوحة‭ ‬خليجية‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬لمنح‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الفرصة‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬سياراتهم‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭. ‬واقتصرت‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬تعليقات‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬ردود‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬30‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬تحفظهم‭ ‬على‭ ‬الردود‭ ‬الحكومية‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬كافية،‭ ‬مطالبين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭.‬

عدم‭ ‬تأخير‭ ‬البيانات‭ ‬المالية

ودعا‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمواعيد‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬للميزانية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬تأخر‭ ‬إرسال‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬سوف‭ ‬يدفع‭ ‬المجلس‭ ‬الى‭ ‬مناقشتها‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬أي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمد‭ ‬القانوني‭ ‬لتسليم‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬هو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭.‬

المطالبة‭ ‬بالاستدامة

من‭ ‬جانبها‭ ‬دعت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬مبدأ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬كل‭ ‬مشاريعها،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الردود‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬بأنها‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الاقتراحات،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالازدحامات‭ ‬المرورية،‭ ‬متسائلة‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬دراسات‭ ‬مستفيضة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬وربطها‭ ‬بأعمار‭ ‬وكثافة‭ ‬السكان‭ ‬والحركة‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لهذه‭ ‬الجذرية‭.‬

وطالبت‭ ‬بإشراك‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مشروعات‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

بدوره‭ ‬علق‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬المجلسين‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬قدمت‭ ‬13‭ ‬ردا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬30‭ ‬اقتراحا‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬أنها‭ ‬مقترحات‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وهناك‭ ‬مقترحات‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭.‬

دعم‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬والرد‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬مدينة‭ ‬رياضية‭ ‬متكاملة‭.‬

وأكد‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثمنًا‭ ‬النعيمي‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬المتواصل‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬للرياضة‭ ‬والشباب،‭ ‬مشيدًا‭ ‬النعيمي‭ ‬بمساعي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلى‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭.‬

المطالبة‭ ‬بفتح‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي

أبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬اقتراح‭ ‬ترقيات‭ ‬الموظفين،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بترقية‭ ‬المعلمين،‭ ‬ودعوا‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬لائحة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشأن‭ ‬الترقيات،‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الموظفين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الدوامات‭ ‬الإضافية،‭ ‬مطالبا‭ ‬بفتح‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

أما‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬فطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬بإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمسألة‭ ‬أجهزة‭ ‬التعرف‭ ‬الأتوماتيكي‭ ‬للسفن،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬غير‭ ‬كاف،‭ ‬لأن‭ ‬الصيادين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬دخول‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬ويجب‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬للصيادين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الأجهزة،‭ ‬وغير‭ ‬قابل‭ ‬للإصلاح،‭ ‬مطالبا‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭.‬

ضوابط‭ ‬سفر‭ ‬الأجانب

ووجه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬انتقادات‭ ‬كبيرة‭ ‬للرد‭ ‬الحكومي‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يوفوا‭ ‬التزماتهم‭ ‬تجاه‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬وافدين‭ ‬عليهم‭ ‬متأخرات‭ ‬للكهرباء‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬قروضه،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬تعلل‭ ‬الحكومة‭ ‬برفض‭ ‬المقترح‭ ‬بأنه‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬الأجانب،‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬توريط‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬بسبب‭ ‬المديونية‭ ‬على‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وبعض‭ ‬الأجانب‭ ‬يهرب‭ ‬بالأموال‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وعلينا‭ ‬وضع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬بالسداد،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬يضر‭ ‬المواطن‭.‬

واعتبر‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فراغا‭ ‬تشريعيا‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سفر‭ ‬الأجنبي‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬أصبحت‭ ‬له‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للنصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬امتيازات‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬وقروض‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وهناك‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬متأخرات‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬للبلديات،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬طريقة‭ ‬لإبراء‭ ‬الذمة‭ ‬قبل‭ ‬السفر،‭ ‬حتى‭ ‬نحمي‭ ‬المواطن‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭.‬

إحياء‭ ‬مشروع‭ ‬ترميم‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط

وطالب‭ ‬النواب‭ ‬بإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬مشروع‭ ‬ترميم‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬وإعادته‭ ‬إلى‭ ‬البلديات‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬تضاعف‭ ‬طلبات‭ ‬الترميم‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2012‭.‬

وحذرت‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬الميزانيات‭ ‬المخصصة‭ ‬للترميم‭ ‬لدى‭ ‬البلديات،‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأموال‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭.‬

حماية‭ ‬هوية‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية

وحث‭ ‬النواب‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬بشأن‭ ‬سكن‭ ‬العمال‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية،‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬القرى‭ ‬البحرينية‭ ‬بها‭ ‬أحياء‭ ‬شعبية،‭ ‬وجميعنا‭ ‬يرى‭ ‬مناظر‭ ‬نشمئز‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬سلوكيات‭ ‬العمالة،‭ ‬مستشهدا‭ ‬بمسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الذي‭ ‬يقطن‭ ‬على‭ ‬جانبيه‭ ‬الأجانب‭ ‬بما‭ ‬يسيء‭ ‬للبحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬وسلوكياتهم‭ ‬المسيئة‭ ‬للعادات‭ ‬البحرينية،‭ ‬واعتبر‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬أن‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬قنبلة‭ ‬موقوتة‭ ‬ومشكلة‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬النيابي‭ ‬كان‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬انخراط‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬سكن‭ ‬الأجانب‭ ‬بسبب‭ ‬اختلاف‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬دور‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬تصنيف‭ ‬عمراني‭ ‬بشأن‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬وخصوصا‭ ‬العمال‭ ‬العزاب‭.‬

وناشد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الى‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬العمال‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الحورة‭ ‬والقضيبية،‭ ‬وتخصيص‭ ‬فرق‭ ‬للتفتيش‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البيوت،‭ ‬بما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التأجير‭ ‬للأجانب،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬سيحد‭ ‬من‭ ‬التكدس‭ ‬السكاني‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحسين‭ ‬الحياة‭ ‬لسكان‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬

خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لخفض‭ ‬الدين‭ ‬العام

ودعت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لخفض‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬مراسيم‭ ‬سوف‭ ‬ترفع‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬نحن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬وفورات‭ ‬النفط‭.‬

فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬الى‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬تراجع‭ ‬للحكومة‭ ‬عن‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

بوعنق‭ ‬ينتقد‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬بعقود

بدوره‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬بعقود‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تثبيتهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بها‭ ‬130‭ ‬موظفا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬28‭ ‬فقط‭ ‬مثبتين‭ ‬لدى‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬فيما‭ ‬102‭ ‬موظف‭ ‬بعقود،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

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