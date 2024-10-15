أمر ملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم (40) لسنة 2024م بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، جاء فيه:
المادة الأولى:
يجدد ندب كل من القاضي الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة رئيسًا لهيئة فحص إقرارات الذمة المالية، والقاضي علي أحمد جمعة الكعبي عضوًا فيها.
المادة الثانية:
يندب لعضوية هيئة فحص إقرارات الذمة المالية كل من:
1- القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله بدلا من القاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي.
2- القاضي حسين سعيد علي الزامل بدلا من القاضي عيسى محمد عيسى دراج.
المادة الثالثة:
يكون الندب في الهيئة المشار إليها مدة سنتين.
المادة الرابعة:
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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