أمر ملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يجدد‭ ‬ندب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسًا‭ ‬لهيئة‭ ‬فحص‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية،‭ ‬والقاضي‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬جمعة‭ ‬الكعبي‭ ‬عضوًا‭ ‬فيها‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

يندب‭ ‬لعضوية‭ ‬هيئة‭ ‬فحص‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬القاضي‭ ‬بدر‭ ‬عبداللطيف‭ ‬محمد‭ ‬العبدالله‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬د‭. ‬رياض‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬سيادي‭.‬

2-‭ ‬القاضي‭ ‬حسين‭ ‬سعيد‭ ‬علي‭ ‬الزامل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬دراج‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة‭:‬

يكون‭ ‬الندب‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة‭:‬

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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