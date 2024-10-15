مصدر أوروبي: الأوضاع في الشرق الأوسط على طاولة القمة الخليجية الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أهمية‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تنظر‭ ‬باهتمام‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُركز‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬المُلحّة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولبنان،‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وخطر‭ ‬توسّع‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كأحد‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬القمة‭.‬

وتطرق‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬متناميا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬الجيوسياسة‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬ولها‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم؛‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقا‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استتباب‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للأزمات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬يؤثر‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬