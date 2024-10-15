مصدر أوروبي: الأوضاع في الشرق الأوسط على طاولة القمة الخليجية الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي أهمية القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي ستعقد اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي تنظر باهتمام إلى هذه القمة التي تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تُركز القمة على معالجة القضايا الإقليمية المُلحّة، في مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، ولبنان، والبحر الأحمر، وخطر توسّع الصراع في المنطقة، كأحد المحاور الرئيسية في القمة.
وتطرق المصدر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ترى أن دول مجلس التعاون تلعب دورا متناميا في ظل التغيرات الجيوسياسة إقليميا ودوليا ولها تأثير في كثير من النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ومختلف دول العالم؛ لأن هناك اتفاقا بين الجانبين على ضرورة استتباب أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، إذ يؤثر عدم الاستقرار بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
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