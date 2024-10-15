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الوكالة الدولية للطاقة: مخزون السوق من النفط يكفي لمواجهة التوترات الدولية

10/15/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لم‭ ‬يؤد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬مخزونها‭ ‬كافيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬النفط،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬‮«‬للتحرك‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضها‭ ‬لصعوبات‭ ‬كبيرة‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الشهري‭ ‬للوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬يثير‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬نشوب‭ ‬نزاع‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعرقلة‭ ‬الصادرات‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عوامل‭ ‬عدة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬‮«‬استقرار‭ ‬الأسواق‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬حل‭ ‬خلاف‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬تسبب‭ ‬خلال‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬بتراجع‭ ‬صادراتها‭ ‬النفطية‭ ‬بالنصف،‭ ‬وخسائر‭ ‬طفيفة‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬بسبب‭ ‬الأعاصير‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و«انخفاض‭ ‬الطلب‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬لكن‭ ‬السوق‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب،‭ ‬بانتظار‭ ‬مستجدات‭ ‬الأزمة‮»‬‭.

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الصدمة‭ ‬النفطية‭ ‬لتسهيل‭ ‬توريد‭ ‬نفط‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬1974،‭ ‬‮«‬ستواكب‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬تطورات‭ ‬الطلب،‭ ‬وستكون‭ ‬مستعدة‭ ‬للتحرك‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬مشتركة‮»‬‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬عند‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسمها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬مستعدة‭ ‬للتحرك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طالت‭ ‬الإمدادات‭ ‬اضطرابات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬تبرر‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬كبيرة،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يستمر‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬التدفق،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬اضطراب‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬السوق‭ ‬فائضا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وبعد‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬70‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬برنت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالخوف‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تستهدف‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

وانخفض‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬تقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬وتقرير‭ ‬مجموعة‭ ‬أوبك‭ ‬بلاس،‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬تناهز‭ ‬78‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ... ‬أي‭ ‬بانخفاض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬دولارات‭ ‬للبرميل‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬توقع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬فاتح‭ ‬بيرول‭ ‬‮«‬أسعارا‭ ‬معقولة‭ ‬للنفط‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬900‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬بقليل‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬وبمليون‭ ‬برميل‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭. ‬

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